Milli uydu İMECE’ye üç bakanlı montaj

2021 yılında uzaya fırlatılacak uydu ile Türkiye’nin sivil ve askeri görüntü ihtiyacı karşılanacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii’nde (TUSAŞ) bir araya gelen üç bakan Hulusi Akar, Mustafa Varank ve Adil Karaismailoğlu, TÜBİTAK Uzay’ın yürüttüğü yerli ve milli uydu projelerinin son durumunu masaya yatırdı. Çalışmaların planlamalara uygun şekilde devam ettiğini ifade eden Varank, “Buradaki testler ieylül ayına kadar başarıyla neticelendirilirse bundan sonraki aşamada 2021 yılında uzaya fırlatılacak şekilde İMECE gözlem uydumuzun son üretimin aşamasına geçmiş olacağız. Uydumuzu 2021 yılında başarıyla uzaya fırlatmak istiyoruz” dedi.

BÜYÜK KATKILAR SAĞLAYACAK

TSK’nın ihtiyaçlarının büyük ölçüde yerli ve milli olarak karşılandığını belirten Akar da “Yerlilik ve millilik oranının yüzde 70’lere varması bizler için büyük bir gurur ve övünç kaynağıdır. Önümüzdeki günlerde bu çalışmaların meyvelerinin Silahlı Kuvvetlerimizin vazifesini yapmasına çok büyük katkılar sağlayacağını da belirtmek istiyorum” dedi. Projede çalışanları tebrik eden Bakan Karaismailoğlu da “Yerli ve milli uydularımız gelişen, büyüyen Türkiye’nin altyapısında önemli yer alacak” diye konuştu.

Ocak 2017 tarihinde başlatılan İmece projesi ile, Türkiye’nin askeri ve sivil yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyaçlarını karşılamak üzere metre altı çözünürlüklü İmece Yer Gözlem Uydusu’nun geliştirilmesi amaçlandı.

Azami ölçüde yerli ve milli imkânlar kullanılarak geliştirilen metre altı kameranın uydu platformunda kullanılması ile birlikte Türkiye’nin sivil ve askeri yüksek çözünürlüklü görüntü ihtiyacının yerli kaynaklarla karşılanmasına yönelik önemli bir adım atılmış oldu. Proje kapsamında; Yüksek Çözünürlüklü Elektro-Optik Kamera’ya ek olarak, kritik ekipmanlar, yazılımlar ve ilgili teknolojiler milli imkanlarla geliştiriliyor. İMECE uydusu bundan sonra uzay ortamı simüle edilecek şekilde test edilecek. İlk olarak vakum ortamında ısıl koşullara dayanımı test edilecek uydunun, daha sonra da uzay aracı üzerindeki titreşim testi gerçekleştirilecek. Isıl yapısal yeterlilik testlerini eylülde tamamlayacak İMECE uydusunun bundan sonra da uçuş modelinin montajı yapılacak.