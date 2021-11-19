Milli uçaksavarı görücüye çıkardı

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Fuara yüzde 80 oranında yeni ürünlerle katıldıklarını belirten Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “CANiK Smart ve CANiK APP gibi en yeni teknolojik ve inovatif ürünlerimizle Ar-Ge’deki üstün kabiliyetimizi gösterdik. İştiraklerimiz UNIDEF ve UNIROBOTICS’in ürünleri de standımızdaki yerini aldı.

İlk kez IDEF’21’de sergilediğimiz milli uçaksavarımızla fuarın vitrine önemli bir değer kazandırdık. Milli uçaksavarımızın başarılarla dolu üretim ve ihracat yolculuğuna hız kazandıracağız” dedi. Kuveyt, Nijerya gibi ülkelerden bin 200’e varan sipariş aldıklarını kaydeden Aral şöyle konuştu: “Dünyanın en dayanıklı ve en yüksek performanslı CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğimizin seri üretimine ve ihracat faaliyetlerine başladık. Bir yandan Ar-Ge çalışmalarıyla ürünümüzün yeni versiyonlarını geliştirirken diğer yandan dünyanın farklı ülkelerinden gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Silahımıza dünya ülkelerinden ilgi hayli büyük. Fuarda bu ilginin daha da arttığını gördük.”