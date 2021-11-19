Milli uçaksavarı görücüye çıkardı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Koronada kayıp halka bulundu... New York Times duyurduKoronada kayıp halka bulundu... New York Times duyurdu#Koronavirüs
Sağanak ve kar geliyor Dikkat: Kuvvetli olacakSağanak ve kar geliyor! Dikkat: Kuvvetli olacak#Meteoroloji
Derbi öncesi kabus Altaydan sonra şimdi Berke... Altyapıdan takviye... Kahraman olabilirDerbi öncesi kabus! Altay'dan sonra şimdi Berke... Altyapıdan takviye... "Kahraman olabilir"#Galatasaray
Peki bu ne bay Biden Türkiyeye yaptırım, Amerikaya serbestPeki bu ne bay Biden? Türkiye'ye yaptırım, Amerika'ya serbest#ABD
Faiz indirimi politikasının nedenleriFaiz indirimi politikasının nedenleri#Faiz
Düşüş yüzde 20yi aştı Kripto paralarda sert kayıpDüşüş yüzde 20'yi aştı! Kripto paralarda sert kayıp#Kripto Para
Ankarada patlama Kahreden haber geldi...Ankara'da patlama! Kahreden haber geldi...#Ankara
Kemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mıKemal Bey’in çevresi helalleşmeye hazır mı?#Helalleşme
E-ticarete yeni kurallar geliyorE-ticarete yeni kurallar geliyor#E-Ticaret
Tıp merkezinde kâbus Ölüm nedeni: Saç, burun, yağTıp merkezinde kâbus! Ölüm nedeni: Saç, burun, yağ#Estetik
AK Parti ‘50 artı 1’i değiştirecek miAK Parti ‘50 artı 1’i değiştirecek mi?#AK Parti
Yalıdan rezidansa geçtiler... Bekar evine kadın eliYalıdan rezidansa geçtiler... Bekar evine kadın eli!#Hacı Sabancı
Sekiz yıl süren dava sonuçlandı İşte alacağı tazminat...Sekiz yıl süren dava sonuçlandı! İşte alacağı tazminat...#Feryal Gülman
Siyaset dünyasını yasa boğan ölümSiyaset dünyasını yasa boğan ölüm!#İmran Kılıç
Ona dokunmayın Almanca düşündüğü için..."Ona dokunmayın Almanca düşündüğü için..."#A Milli Takım
HABERLEREkonomi Haberleri

Milli uçaksavarı görücüye çıkardı

#Milli Uçaksavar#Canik#Samsun Yurt Savunma
Milli uçaksavarı görücüye çıkardı

Canik markasıyla, dünyanın önde gelen hafif silah üreticilerinden olan Samsun Yurt Savunma (SYS), SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda yeni ürünlerini görücüye çıkardı.

Haberin Devamı

Fuara yüzde 80 oranında yeni ürünlerle katıldıklarını belirten Samsun Yurt Savunma (SYS) Genel Müdürü C. Utku Aral, “CANiK Smart ve CANiK APP gibi en yeni teknolojik ve inovatif ürünlerimizle Ar-Ge’deki üstün kabiliyetimizi gösterdik. İştiraklerimiz UNIDEF ve UNIROBOTICS’in ürünleri de standımızdaki yerini aldı.

İlk kez IDEF’21’de sergilediğimiz milli uçaksavarımızla fuarın vitrine önemli bir değer kazandırdık. Milli uçaksavarımızın başarılarla dolu üretim ve ihracat yolculuğuna hız kazandıracağız” dedi. Kuveyt, Nijerya gibi ülkelerden bin 200’e varan sipariş aldıklarını kaydeden Aral şöyle konuştu: “Dünyanın en dayanıklı ve en yüksek performanslı CANiK M2 QCB 12.7 mm ağır makineli tüfeğimizin seri üretimine ve ihracat faaliyetlerine başladık. Bir yandan Ar-Ge çalışmalarıyla ürünümüzün yeni versiyonlarını geliştirirken diğer yandan dünyanın farklı ülkelerinden gelen siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Silahımıza dünya ülkelerinden ilgi hayli büyük. Fuarda bu ilginin daha da arttığını gördük.”

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Uçaksavar#Canik#Samsun Yurt Savunma

BAKMADAN GEÇME!

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı

Koronavirüsteki kayıp halka bulundu... Aylar sonra kimliği ortaya çıktı!

#Koronavirüs
Okul da bitti staj da... Sinan Enginin kızı Elif Engin avukat oldu

Okul da bitti staj da... Sinan Engin'in kızı Elif Engin avukat oldu!

#Elif Engin
Avrupada aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor Sonuç: Aşı kuyrukları

Avrupa'da aşısızlara yasaklar peş peşe geliyor! Sonuç: Aşı kuyrukları

#COVID-19