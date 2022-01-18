‘Milli trende son tarihler gecikti’

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Bakan Karaismailoğlu’nun yanıtlaması üzere Meclis Başkanlığı’na bir önerge verdi. Gürer önergesinde, “2020 yılında tamamlanması planlanan elektrikli tren çalışmaları ne aşamadadır? Elektrikli tren üretiminde kullanılan malzemelerin hangi parçaları tamamen yerli üretim olarak temin edilmiştir? Milli elektrikli tren projesinin planlanan sürelerde hayata geçirilmemiş olmasının temel nedenleri nelerdir? Prototip çalışmalarının tamamlanıp tamamen seri üretilerek sahalarda hizmet vermeye başlaması için öngörülen kesin tarih tam olarak ne zamandır?” sorularını yöneltti.

4 BİN PERSONEL

Karaismailoğlu, önergeye verdiği yanıtta özetle şunları aktardı: “TURASAŞ; yaklaşık 1 milyon 400 bin metrekare açık, 400 bin metrekare kapalı alanda, 16 fabrika tesisinde; yaklaşık 4 bin personeli ile merkez ile Eskişehir, Sakarya ve Sivas Bölge Müdürlükleri bünyesinde faaliyetlerine devam etmektedir. Son yıllarda yerli ve milli üretim konusunda çalışmalara ağırlık verilmiş olup, 11’inci Kalkınma Planında raylı sistem araçları başlığında yer alan politika ve tedbirler kapsamında da yeni proje çalışmaları başlatılmıştır.

HEDEF 2022

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Milli Tren Projesi 160 kilometre/saat hızında Milli Elektrikli Tren Seti Üretimi projesinde sertifikasyon işlemlerinin 2022 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir. 225 kilometre/saat hızında Elektrikli Tren Seti Tasarım Projesi prototip üretiminin 2023 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Milli Banliyö Projesi prototip üretimine 2022 yılı ikinci yarısında başlanarak, 2023 yılında tamamlanması hedeflenmektedir. Elektrikli Anahat Lokomotifi Prototip imalatı başlamış olup, 2022 yılında tamamlanması planlanmaktadır. V81200HP Özgün Dizel Motor prototip üretim ve test çalışmaları devam etmekte olup 2022 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.

PERSONEL ALIMI

Diğer taraftan, elektrikli-dizel tren setleri, lokomotifler, hafif raylı sistem araçları kritik alt bileşenleri için Sakarya ve Eskişehir Bölge Müdürlükleri üretim merkezi olup, yük vagonlarında Sivas ve Eskişehir Bölge Müdürlükleri üretim merkezidir. İstihdam edilen personel sayısı toplamda bin 143 memur, 2 bin 365 kadrolu işçi olup, mevzuat kapsamında yeni personel alım süreçleri devam etmektedir. Ürünlerin modernizasyonu ve seri imalata yönelik geliştirme çalışmaları için 47 teknik personel çalışmaktadır. 60 teknik personelin alınması planlanmaktadır.”