Milli Teknolojiler çalıştayı yapılacak

4 sismik arama ve sondaj gemisiyle Doğu Akdeniz’de hidrokarbon aramacılığı yapan Türkiye, şimdi de petrolde arama ve üretim süreçlerinde kullanılan teknolojinin yerlileştirilmesi için harekete geçti. Bu kapsamda petrol arama ve üretim süreçlerinde kullanılan teknolojinin yerlileştirilmesi ve ihtiyaçların yerli tedarikçilerden karşılanması amacıyla Türkiye Petrol Endüstrilerinde Milli Teknolojiler Çalıştayı (PEMT) düzenlenecek.

‘BİZ BİZE YETERİZ’

Çalıştay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımı ve Türkiye Petrolleri’nin (TPAO) ev sahipliğinde “Biz, bize yeteriz” sloganıyla 10 Şubat’ta İstanbul’da düzenlenecek. Türkiye’nin dört bir tarafından işinsanlarının katılacağı PEMT ile petrol endüstrisinde yerli teknoloji kullanılması adına önemli bir adım daha atılacak. Çalıştay kapsamında yapılması planlanan işbirlikleri ile sondaj gemileri Fatih ve Yavuz’a da yerli teknoloji tedariği sağlanması hedefleniyor.