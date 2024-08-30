Milli Teknoloji Akademisi’ne başvuru çağrısı

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, “Türkiye’nin alanında önde gelen firmaları ve üniversitelerimizin deneyimli eğitmenleri tarafından verilecek eğitimlerle, Milli Teknoloji Hamlesi projelerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını geliştiriyoruz” dedi. Bakan Kacır, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, üniversite öğrencilerine Milli Teknoloji Akademisi bünyesinde Yapay Zekâ, Otonom Sürüş Teknolojileri ve Çip Tasarımı alanlarında uzmanlık eğitimleri sunulduğunu ifade etti.

SON BAŞVURU İÇİN TARİH 16 EYLÜL

Kacır, “Staj ve mentörlük desteği ile gençlerimizin edindikleri bilgileri sektörde uygulamalarına imkân tanıyoruz. Türkiye’nin alanında önde gelen firmaları ve üniversitelerimizin deneyimli eğitmenleri tarafından verilecek bu eğitimlerle, Milli Teknoloji Hamlesi projelerinde ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynağını geliştiriyoruz. İleri teknolojilerde uzmanlaşmak ve geleceğin teknolojilerine yön vermek isteyen tüm gençlerimizi bu fırsattan yararlanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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Son başvuru tarihi 16 Eylül 2024 olarak açıklanan akademi için detaylı bilgi ve başvuruya https://www.milliteknolojiakademisi.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor.