‘Milli takım’ 5G’yi 2023’e yetiştirecek

Aydın, çalışmalarda gelinen son aşamayı anlattı. Türkiye’yi 5G’ye geçirecek “Milli Takım”ı oluşturduklarını ve Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi (HTK) çatısı altında çalışmalara devam ettiklerini kaydeden Aydın, şunları söyledi: “Türkiye’nin yerlileşme sorunlarının çözümü için bölgemizde kümelenmeler halinde milli takımlar kuruyoruz. Bunu oluşturamazsanız yerlilik oranlarını yakalama şansınız yok. 5G’de de milli bir takımla yerlileşme çalışmalarına başladık. Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi ve ULAK ile birlikte oluşturulan takım, Türkiye’nin 5G teknolojisini inşa edecek. OSTİM’de HTK kurulmadan önce yerlilik oranı yüzde 1.2’ydi. Yoğun seferberliğin ardından 4.5G’de yüzde 23’lere geldik. Asıl hedefimiz bunu yüzde 100’e getirmek ve bunu da 2023’te başaracağız.”



ÜRÜNLER TEST EDİLİYOR



Türkiye’de 2023 yılında yerli haberleşme sisteminin tamamen hizmete gireceğini de kaydeden Aydın, şöyle devam etti: “5G’ye geçişte üretilecek ürünlerin tamamını üretebilir noktadayız. Türkiye’deki firmaları bir araya getirince anladık ki firmalarımızın kabiliyetleri bu alandaki her şeyi yerli olarak üretebilecek nitelikte. 20 tane firmamız TÜBİTAK projesi kapsamında yola çıktılar. Burada TÜBİTAK’ın desteği ve yol göstericiliği de çok önemli. Şu anda çıkardığımız ürünlerin test aşamaları başladı. OSTİM’de şu an radyolink, yeni nesil antenler, yeni nesil baz istasyonu ve bunu merkeze bağlayacak anahtarlama ekipmanları ile çekirdek şebeke denilen ana santral yazılımlarını üretmeye başladık.” OSTİM’de süren çalışmaları Vodafone, Türk Telekom, Turkcell gibi firmaların eşgüdümüyle yürüttüklerini belirten Aydın, “Operatörlerimiz ürettiğimiz ürünler ihtiyaçlarını karşılıyor mu onlara bakıyorlar. Onlar da bu projenin içerisinde, tam bir milli proje bu. ULAK’ın vericileri yaygınlaşmaya başladı. Hepsini bir araya getirdiğimiz de yerli otomobil kadar önemli bir proje bu” bilgisini verdi.