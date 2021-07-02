Milli sporculara olimpiyat desteği

Trendyol CEO’su Demet Mutlu, “Ülkemiz için en büyük pozitif etkiyi yaratan şirket olma hedefiyle, Türk sporunun gelişmesine ve sporcularımızın hayallerini gerçekleştirmelerine katkıda bulunmayı sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Ülkemizin Olimpiyatlarda güçlü temsiliyeti için yıllardır büyük emek harcayan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi’ne destek vermekten memnuniyet duyuyoruz. Zorlu aşamalardan geçerek Tokyo’da mücadele etmeye hazırlanan değerli sporcularımızın madalyaya giden yolda yanlarında olmak da bizim için büyük bir gurur kaynağı” dedi.

TMOK Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener ise “Olimpik sporcularımıza olan desteğinin, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları’nda ülkemizi temsil edecek sporcularımız açısından büyük önem taşıdığına inanıyoruz. Ayrıca, bu işbirliğinin daha fazla sporcumuzun Olimpiyatlar yolunda desteklenmesi açısından da bir farkındalık yaratacağını düşünüyorüz” diye konuştu.

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