Milli Siber Güvenlik Zirvesi başladı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSADÖVİZALTINVİOP&VARANTANALİZKOBİKRİPTO PARALAR
Hürriyet Arama
Erzurum’da deprem Çevre illerde de hissedildiErzurum’da deprem! Çevre illerde de hissedildi#Deprem
Derbide çıldırtan olay Diagne, Mert, İrfan...Derbide çıldırtan olay! Diagne, Mert, İrfan...#Galatasaray
İlgi günden güne artıyor Yatırımcılar için süpermarketİlgi günden güne artıyor! 'Yatırımcılar için süpermarket'#VİOP
CHPli Özkoça tepki: Ben gülmüyorum Terörle mücadeleyi anlatıyorumCHP'li Özkoç'a tepki: Ben gülmüyorum! Terörle mücadeleyi anlatıyorum #Bakan Soylu
Doğruluk oranı yüzde yüze yakın... Geri sayım başladı İlk kez DHAya anlattıDoğruluk oranı yüzde yüze yakın... Geri sayım başladı! İlk kez DHA'ya anlattı#İstanbul
Bakan Dönmezden kış saati açıklamasıBakan Dönmez'den 'kış saati' açıklaması#11.Türkiye Enerji Zirvesi
Ruslar ve Avrupalılar akın ediyor... 2022 için görüşmeler şimdiden başladıRuslar ve Avrupalılar akın ediyor... 2022 için görüşmeler şimdiden başladı!#Koronavirüs
Dünyanın umutla beklediği haber geldi... Aylar sonra keşfedildiDünyanın umutla beklediği haber geldi... Aylar sonra keşfedildi!#Koronavirüs
Avcılarda korkunç olay İntihar sanıldı cinayet çıktıAvcılar'da korkunç olay! İntihar sanıldı cinayet çıktı#İstanbul
Kadir İnanırın sağlık durumunu hayat arkadaşı açıkladı Ameliyat edildiKadir İnanır'ın sağlık durumunu hayat arkadaşı açıkladı! 'Ameliyat edildi'#Kadir İnanır
Yaşadıkları Türkiyenin kanını dondurmuştu Ayşegülden acı haberYaşadıkları Türkiye'nin kanını dondurmuştu! Ayşegül'den acı haber#Cinsel İstismar
Mucizevi, sıradışı Skor 1-1ken...'Mucizevi, sıradışı! Skor 1-1'ken...'#Fenerbahçe
Kırmızı alarm Durdurulamıyor... İşte ilçe ilçe son durumKırmızı alarm! Durdurulamıyor... İşte ilçe ilçe son durum#Koronavirüs
Ümit Karandan maç sonu Mesut Özile tepki Bu saygısızlığa gerek yoktuÜmit Karan'dan maç sonu Mesut Özil'e tepki! "Bu saygısızlığa gerek yoktu!"#Galatasaray
Birisi bu belgeyi size atarsa hemen polise başvurun Akılalmaz dolandırıcılık…Birisi bu belgeyi size atarsa hemen polise başvurun! Akılalmaz dolandırıcılık… #İzmir
HABERLEREkonomi Haberleri

Milli Siber Güvenlik Zirvesi başladı

#İsmail Demir#Milli Siber Güvenlik#Zirve
Milli Siber Güvenlik Zirvesi başladı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "Kümelenmemiz bünyesinde bugüne kadar yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 275’ten fazla ürün ve 400’den fazla hizmet iç ve dış piyasaya sunuldu" dedi.

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Siber Güvenlik Kümelenmesi bünyesinde bugüne kadar yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 275’ten fazla ürün ve 400’den fazla hizmetin iç ve dış piyasaya sunulduğunu belirterek, "Tüm kamu kurumları, iletişim ve dijital sistemle ilgili tüm birimler, veri biriktiren ve işleyen tüm birimle, milli ve yerli sistemlere güvenmeli." dedi.

Türkiye Siber Güvenlik Kümelenmesi'nin Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayesinde düzenlediği "Siber Güvenlik Haftası" etkinlikleri, Milli Siber Güvenlik Zirvesi ve Fuarı ile başladı.

Gözden Kaçmasın

Bakan Soyludan CHPli Özkoça çok sert tepki Ben gülmüyorum, terörle mücadeleyi anlatıyorumBakan Soylu'dan CHP'li Özkoç'a çok sert tepki! 'Ben gülmüyorum, terörle mücadeleyi anlatıyorum'Haberi Görüntüle

Demir, açılış töreninde yaptığı konuşmada, bugünün dünyasında teknolojiye ve veriye hükmedenin, veriyi dijital ortamda üreten, kullanan ve saklayan tüm unsurlara da hükmedebildiğini söyledi.

Bu çerçevede "güvenlik" kavramının anlamının da dijitalleşmeyle birlikte büyük ölçüde değiştiğini vurgulayan Demir, bir ülkenin güvenliği ve savunması için dijital platformun önemine işaret etti.

Demir, hizmet verdikleri Türk Silahlı Kuvvetlerinin, İçişleri Bakanlığının ve Milli İstihbarat Teşkilatının geniş ölçüde siber güvenlikle ilgili projeler yaptığını ve talepte bulunduğunu aktararak, bu talepleri karşılamak için bir an önce ürünleşmeye, yerlileşmeye ve millileşmeye ihtiyaç olduğunun altını çizdi.

Kamu başta olmak üzere çok geniş ölçüde siber güvenlik ürünlerinin yabancı kaynaklı olmasının kendilerini bir anlamda alarma sevk ettiğini ve bir an önce adım atılması ihtiyacını gündeme getirdiğini belirten Demir, bu doğrultuda Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Siber Savunma Merkezi (SİSAMER) Projesi'ni yürüttüklerini bildirdi.

Demir, savunma sanayisine hizmet edecek test ve değerlendirme altyapılarının geliştirilmesi, işletilmesi ve idamesi gibi faaliyetlerin etkin şekilde yürütülmesini sağlamak üzere TRTEST Test ve Değerlendirme AŞ'yi kurdukları bilgisini paylaştı.

Gözden Kaçmasın

Geri sayım başladı... Doğruluk oranı yüzde yüze yakın, süre yarıya düşecek... İlk kez DHAya anlattıGeri sayım başladı... Doğruluk oranı yüzde yüze yakın, süre yarıya düşecek... İlk kez DHA'ya anlattıHaberi Görüntüle

275’TEN FAZLA ÜRÜN VE 400’DEN FAZLA HİZMET

Siber güvenlik kümelenmesinde 200'e yakın firmanın yer aldığını dile getiren Demir, şöyle devam etti:

"Türkiye Siber Güvenlik Kümesi'nin ana hedefi; Türkiye’deki siber güvenlik firmalarının sayısını artırmak, üyelerinin teknik, idari ve finansal açılardan gelişimine destek olmak, siber güvenlik ekosisteminin standartlarını geliştirmek, üyelerinin ürün ve hizmetlerinin markalaşmasına yardımcı olmak, üyelerinin ulusal ve global pazarda rekabet gücünü artırmak, siber güvenlik alanındaki insan kaynağı sayısını artırmak, niteliklerini geliştirmek ve bütün toplumda siber güvenlik bilincini geliştirmektir. Çünkü siber güvenlik meselesinin merkezinde insan bilinci var."

Demir, dijitalleşmenin hayata etkileri ve buna karşı nasıl teyakkuza geçileceğinin öğrenilmesinin önemini vurgulayarak, "Siber güvenlik, 'savunma' kavramı içerdiği kadar savunmanın içinde her zaman bir taarruz unsuru da vardır. Bunu unutmamak lazım." dedi.

Kümelenme bünyesinde bugüne kadar yerli ve milli imkanlarla geliştirilen 275’ten fazla ürün ve 400’den fazla hizmetin iç ve dış piyasaya sunulduğunu söyleyen Demir, "Tüm kamu kurumları, iletişim ve dijital sistemle ilgili tüm birimler, veri biriktiren ve işleyen tüm birimler, milli ve yerli sistemlere güvenmeli." ifadesini kullandı.

Demir, yerli ve milli ürünlerin geliştirilmesi ve kullanımına yönelik verdiği destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.
Farkındalığın artmasıyla yerli ürün sayısı ve bu ürünlerin kullanımının artmasını beklediklerine dikkati çeken Demir, "Bu anlamda bağımsızlığımızı koruma ve devam ettirme yolunda kararlılıkla yürüyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın

Erzurumda 4.7 büyüklüğünde depremErzurum'da 4.7 büyüklüğünde depremHaberi Görüntüle

"BİR GÜNDE ORTALAMA 42 KEZ DİJİTAL DÜNYAYA AYAK İZİMİZİ BIRAKIYORUZ"

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç da "Türkiye'deki bir kişinin ortalama olarak günde veri paylaştığı, etkileşimde olduğu cihaz veya sensör sayısı 42. Yani biz, 42 kez dijital dünyaya ayak izimizi bırakıyoruz." dedi.

Yeni gelecek teknolojiler, 5G, nesnelerin interneti, giyilebilir teknolojilerle, temas edilen cihaz sayısının daha da artacağını dile getiren Koç, şu ifadeleri kullandı:

"Ne yapmamız gerekiyor? Tabii ki dijital teknolojileri kullanacağız, çünkü hayatımızı kolaylaştırıyor. Dijital ayak izlerimizin, siber tehditlere karşı yüzeyini de artırdığını unutmamamız gerekiyor. Savaşta yeni cephe açmak gibidir, yeni dijital ayak izi bırakmak. Tüm paydaşlarla yapmak istediğimiz en önemli şeylerden bir tanesi, dijital dünyada bıraktığımız ayak izinin farkında olmak."

Koç, siber güvenliğin olmazsa olmazı olan insanda farkındalık yaratıldığında bu maça 1-0 önde başlandığını dile getirerek, "İnsanda farkındalık yaratıldıktan sonra bu verileri, yerli ve milli ürün ve yazılımlarla da korursak bu maçı kesinlikle alırız." diye konuştu.

Siber Güvenlik Haftası etkinlikleri 26 Kasım'a kadar devam edecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#İsmail Demir#Milli Siber Güvenlik#Zirve

BAKMADAN GEÇME!

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlunun aşk pozu

Naz Çağla Irmak ve Sarp Levendoğlu'nun aşk pozu!

#Çetin Altay
Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu İşte en değerli ilçeler

Bölgedeki konut, arsa ve arazilerin fiyatları uçtu! İşte en değerli ilçeler

#Çanakkale
Sessiz provalarla başlayan stand-up hikâyesi... Üç yıldır sahnede güldürüyor

Sessiz provalarla başlayan stand-up hikâyesi... Üç yıldır sahnede güldürüyor

#Seda Yüz