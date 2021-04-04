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Ekonomi
Haber Giriş: 04.04.2021 - 16:19 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak

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Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak

Milli Savunma Üniversitesi, Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin ilgili kararları gereğince 200 (iki yüz) sözleşmeli personel alımı yapacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre aşçı, berber, terzi/ütücü, garson, marangoz, metal işleri, elektrik, sıhhi Tesisat branşlarına başvuru yapacak adayların ilgili bölümlere ait mezuniyet diplomalarını Kurs Bilgisi Ekle alanından yüklemeleri gerekmektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

 

 

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