Milli Savunma Üniversitesi 200 sözleşmeli personel alacak
Milli Savunma Üniversitesi, Sözleşmeli Personel olarak istihdam edilmek üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesinin ilgili kararları gereğince 200 (iki yüz) sözleşmeli personel alımı yapacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre aşçı, berber, terzi/ütücü, garson, marangoz, metal işleri, elektrik, sıhhi Tesisat branşlarına başvuru yapacak adayların ilgili bölümlere ait mezuniyet diplomalarını Kurs Bilgisi Ekle alanından yüklemeleri gerekmektedir.
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