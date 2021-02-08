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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 08.02.2021 - 09:22 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı tüm testleri geçti

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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı tüm testleri geçti
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), ASFAT tarafından üretimi gerçekleştirilen "Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı"nın (MEMATT) hakkında yeni gelişmeyi duyurdu. Bakanlık'ın açıklamasında uluslararası standartlardaki tüm sertifikasyon testlerini geçtiği belirtildi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ (ASFAT) tarafından üretilen "Mekanik Mayın Temizleme Teçhizatı"nın (MEMATT) uluslararası standartlardaki tüm sertifikasyon testlerini geçtiğini duyurdu.

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Bakanlığın Twitter hesabındaki paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Bağlı kuruluşumuz ASFAT AŞ tarafından üretilen, kardeş ülke Azerbaycan'a ihracatını gerçekleştirdiğimiz MEMATT, Ekim 2020'de Milli Mayın Faaliyet Merkezimiz tarafından uluslararası standartlardaki sertifikasyon testlerine tabi tutuldu ve tüm testleri geçerek tam not aldı."

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Paylaşımda MEMATT'ın başarıyla geçtiği test aşamalarına ilişkin görüntüler de yayımlandı.

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