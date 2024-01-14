Milli savaş uçağı Kaan için geri sayım

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Milli muharip uçağı KAAN, ilk uçuşuna hazırlanıyor. Savunma sanayii alanında Türkiye'nin en iddialı teknoloji projeleri arasında gösterilen savaş uçağı, kısa süre içerisinde gökyüzü ile buluşacak.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından geliştirilen KAAN, 5'inci nesil savaş uçağı kategorisinde yer alıyor. Düşük görünürlük ve kızılötesi iz ile adeta görünmez konumda yer alacak olan savaş uçağı, gök vatanda Türkiye'nin en önemli silahlarından biri olacak.

KAAN YÜKSEK MANEVRA KABİLİYETİNE SAHİP

Türk mühendisler tarafından geliştirilen KAAN'ın kanat açıklığı 14, yüksekliği 6, uzunluğu ise 21 metre. Kokpiti ise tek kişilik. Maksimum uçuş hızı ise 2 bin 205 kilometre ulaşan savaş uçağı, 16 kilometrenin üzerinde yüksekliğe kadar görev yapabilecek. Yüksek manevra kabiliyeti ile sınıfında yer alan, birçok savaş uçağına üstünlük kurabilme özelliğine sahip olacak KAAN'ın çift motoru bulunuyor.

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MİLLİ SAVAŞ UÇAĞI, STRATEJİK TAARRUZ İMKANI SUNACAK

Gövde içi silah taşıyabilmesi ve elektronik harp kabiliyetiyle de dikkat çeken özelliklilere sahip olan savaş uçağıyla, havadan havaya ve havadan yer hedeflerine stratejik taarruz imkanı da sağlanacak.

İNSANSIZ HAVA ARAÇLARINI KONTROL EDEBİLECEK

KAAN, keşif-avcı-bombardıman görevlerine ek olarak havadaki insansız hava araçlarını da kontrol edebilecek. Uçağın, 2028 öncesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edilmesi bekleniyor.