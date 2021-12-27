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Milli Piyango’da son 3 gün hareketliliği

#Milli Piyango#Yılbaşı Çekilişi#Bilet
Milli Piyango’da son 3 gün hareketliliği

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala, biletlere olan ilgi daha da yoğunlaştı. 120 milyonluk büyük ikramiyenin sahibi olmak isteyen vatandaşlar gişelerin yolunu tutarken bilet satılan alanlarda ise yoğunluk oluştu.

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34 yıldır Bahçekapı Gişesi’nin işletmeciliğini yapan Ergün Yıldız, özellikle son iki haftadır çok yoğun çalıştıklarını belirterek sadece hafta sonu değil, hafta içi de aynı şekilde yoğunluk olduğunu söyledi. Vatandaşa yıllardır birçok ikramiye verdiklerini ifade eden Yıldız, “Zaman daraldıkça vatandaş daha da heyecanlanıyor. Bu yüzden bilet alma talebi daha da artıyor” açıklamasını yaptı. Eminönü’nde seyyar bilet satıcısı olan Kasım Şahin de büyük ikramiyeye olan zaman daraldıkça insanların ilgisinin daha da yoğunlaştığını belirtti. Günde tek başına, bine yakın bilet sattığını vurgulayan Şahin, “İnsanlar en çok çeyrek bilet satın alıyorlar. Ama hepsindeki çıkma oranı aslında aynı. Genellikle bileti alırken çok heyecanlanıyorlar. Ev, araba, villa almanın, fakir insanlara yardımcı olmanın hayalini kuruyorlar. Hatta bana bile ne istersin diye soranlar oluyor” dedi. Gişelerde çeyrek bilet 30, yarım bilet 60, tam bilet ise 120 liradan satılıyor.

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#Milli Piyango#Yılbaşı Çekilişi#Bilet

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