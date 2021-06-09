Milli Muharip Uçak sergileniyor... Büyük ilgi var

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3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda yerli ve milli silahlar sergileniyor. Türkiye'nin tarihi projelerinden Milli Muharip Uçak için yoğun bir çalışma gerçekleştiriliyor. Savaş uçağı ilk kez başkent Ankara'da görücüye çıktı.

Dünyanın yakından takip ettiği Türkiye'nin milli savaş uçağı Milli Muharip Uçak fuarın gözdesi oldu.

İŞTE MİLLİ MUHARİP UÇAK'IN ÖZELLİKLERİ

Projede yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu ve benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmalar yürütecek.

Bu çalışmaların neticesinde Türkiye, dünyada ABD, Rusya ve Çin'den sonra 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alacak.

Türkiye'ye havacılık ve savunma alanında lig atlatacak 5'inci nesil avcı uçağı olan Milli Muharip Uçak, radardan korunacak.

21 metre uzunluğundaki Milli Muharip savaş uçağının kanat açıklığı 14 metredir. 6 metre de yüksekliği bulunan Milli Muharip Uçak'ın özellikleri şu şekildedir:

-Yüksek/Süpersonik Hızda Dahili Silah Yuvalarından Hassas ve Tam Ateşleme.

-Yapay Zeka ve Nöral Ağ Desteğiyle Arttırılmış Muharebe Gücü.

-İtiş Gücü: 2 x 27.000 lb.

-Tavan İrtifa: 55.000 ft

-Maks Hız: 1.8 Mach.

BAKAN VARANK: TUSAŞ'LA GELİŞTİRİYORUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 3. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı'nda şu açıklamalarda bulundu:

Türkiye G7 ülkeleri arasında en çok büyüyen ülkelerden biri oldu. İmalat sanayimiz bu büyümeye katkı sağladı. Bu sayede sanayi sektörümüzdeki ilk çeyrekteki istihdam oranlarına baktığımızda 338 bin kayıtlı istihdam artışı olduğunu görüyoruz.

Doğru zamanda doğru teknolojiye yatırım yapabilmek. TOGG'u ilan ettiğimizde sektörden bize eleştiri geldi. "Doğuştan elektrikli, otonom otomobil için çok erken. İçten yanmalı motorlara yatırımlar devam edecek" dediler.

Bizim insansız hava araçlarında elde ettiğimiz başarı. Dünyanın en önemli basın kuruluşlarının yayınlarında insansız hava araçlarımız konuşuluyor.

F-35 başarılı bir uçak. TUSAŞ'la birlikte milli muharip uçağı projesi gerçekleştiriyoruz. Savaşan İHA projesi için çalışıyoruz.

2023 hedeflerimizin biri de 81 ilin tamamında 100 dene yap atölyesi kurmak. 3 yıl boyunca dene yap projeleri atölyelerinde ücretsiz ders veriyoruz. Bu sene inşallah 27 ilimizde 36 dene yap atölyesi daha kuruyoruz.

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