Milli Muharip Uçak beklenenden önce tamamlandı! Her şey bu fotoğrafla başlamıştı

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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, uçakla ilgili çalışmaların çok hızlı ilerlediğini belirtirken 2025'te uçması planlanan Milli Muharip Uçak'ın çok önce tamamlanacağını söylemişti. Kotil, Milli Muharip Uçak'ın 2023'te gökyüzünde olacağını duyurmuştu.

Akademisyen Prof. Mesut Hakkı Caşin, Milli Muharip Uçak'la ilgili son gelişmeleri CNN TÜRK ekranlarında değerlendirdi.

Temel Kotil'in Ahmet Hakan'ın programında tanıttığı MMU parçasına atıfta bulunan Prof. Caşin, "Bu uçağın en büyük özelliği F-35 gibi gövde içerisindeki kapakların açıldıktan sonra içinden füze çıkıyor ve düşmanı vuruyor olması. Çok kritik bir parça. Mükemmel bir parçayı mükemmel yapmışız, bu da Türk mühendisliğinin özelliği. Stratejik üstünlük versiyonudur. Temel Bey'in dediği gibi "kendimiz yaparız."

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Prof. Caşin sözlerine şöyle devam etti:

1974'te de bize FANTOM'ları vermediler, sonra verdiler. Bakın ABD, bu uçak tamamlandıktan sonra bize F-35 vermek isteyecek.

MMU'nun son hale gelmesi ABD'ye bir mesajdır: Sen vermezsen bize daha iyisini yapacağız. ABD, F-16'ları vermesi lazım ve 80 tane de modernizasyon yapılacak, hala geciktiriyorlar.

MMU ÖZELLİKLERİ

Bunun tasarımı, analizi ve pek çok testleri var, motor bindirme kullanılmış bir motor. Aslında motorlar hazır ama bindirme motorları şimdilik kullanacağız. Kanat ve kuyruk kısmıyla beraber kokpitte gövdeye gelecek. Biz bunu Hürkuş’ta yaptık. Kokpitte kendimizi ispatladık. SİHA'larla beraber uçacak.

YUNANİSTAN'A MESAJ

YUNANİSTAN'a da çağrıda bulunan Prof. Caşin, "Gelin size satalım bunları, neden ABD'den medet umuyorsunuz. Ama bize düşmanlıktan vazgeçecekler." dedi.