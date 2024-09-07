Milli hızlı tren saatte 225 kilometreye ulaşacak

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Bakan Abdulkadir Uraloğlu, yapım çalışmaları devam eden yerli ve milli hızlı tren çalışmalarıyla ilgili yazılı açıklama yaptı. Uraloğlu, tamamen yerli ve milli imkanlarla üretilen hızlı trenlerin, yüksek konforlu olarak tasarlandığını belirterek, milli hızlı tren projesinde tasarım süreçlerinde sona yaklaştıklarını söyledi.

‘SON TEKNOLOJİ DONANIMLA ÜRETİLECEK’

Milli hızlı tren projesinin Türkiye’nin geleceği için çok önemli bir adım olduğunu vurgulayan Bakan Uraloğlu, Türkiye’nin demiryolu araçlarının üretiminde kendi kendine yeten bir ülke haline geldiğini kaydetti. Uraloğlu, milli elektrikli tren setleri ile 27 Mayıs 2023 tarihinde yolcu seferlerini başlattıklarını hatırlattı. Bakan Uraloğlu, şöyle devam etti: “Yeni hızlı trenler son teknoloji donanımla üretilecek. Kapı ve bölme duvarlara entegre hayalet ekran teknolojisi, temassız hızlı şarj istasyonlu katlanır masalar, konforlu deri ve kumaş koltuk tasarımı, bistro alanında 3 boyutlu hayalet ekran teknolojisi, endirekt aydınlatma sistemli, ferah iç tasarımı ile yolculara maksimum konfor sunacak.”

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‘2025’İN SON ÇEYREĞİNDE YOL TESTİ BAŞLAYACAK’

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu, Raylı Ulaşım Teknolojileri Enstitüsü (TÜBİTAK-RUTE) ile birlikte ortak geliştirilen, ‘Milli Cer Sistemi ve Tren Kontrol Yönetim Sistemi’nin hızlı tren projesinde kullanılacağını belirten Bakan Uraloğlu, projenin uluslararası standartlara uygun olarak yürütüldüğünü ve trenin 2025’in son çeyreğinde raylara indirilerek, dinamik yol testlerine başlanmasının planlandığını söyledi.