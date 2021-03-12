Milli Emlak Müdürlüğünden kamu konutları ihale usulü ile satılacaktır

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Hakkâri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 1. Katında Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.



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