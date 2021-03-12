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Milli Emlak Müdürlüğünden kamu konutları ihale usulü ile satılacaktır
Hakkari İli, Merkez İlçesinde bulunan ve ilanda nitelikleri belirtilen taşınmazlar (Kamu Konutları); karşılarında belirtilen tarih ve saatinde Hakkari Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Hizmet Binasının 2. Katında Toplantı Salonunda oluşturulacak komisyon huzurunda satışı yapılacak.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre ihale Şartnameleri mesai saatleri içerisinde Hakkâri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 1. Katında Milli Emlak Müdürlüğünde görülebilir.
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