Milli Emlak Dairesi Başkanlığı Çankaya ve Keçiören'de 124 adet kamu konutunu ihaleyle satışa sunuyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre İhaleye iştirak edecek isteklilerin ihale salonu ile İdare binasının içinde ve çevresinde Covid-19 tedbirleri gereğince maske kullanmaları ve sosyal mesafe kurallarına uymaları önem arz etmektedir.



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