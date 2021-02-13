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HaberlerEkonomi HaberleriMilli Emlak 16 adet taşınmazı ihale usulü ile satacaktır, 12 adet taşınmazı kiraya verecektir
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Ekonomi
Haber Giriş: 13.02.2021 - 13:33 | Son Güncelleme:

Milli Emlak 16 adet taşınmazı ihale usulü ile satacaktır, 12 adet taşınmazı kiraya verecektir

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Milli Emlak 16 adet taşınmazı ihale usulü ile satacaktır, 12 adet taşınmazı kiraya verecektir
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Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ilanda nitelikleri belirtilen 28 adet taşınmaz Açık Teklif Usulü ile satış, Açık Teklif Usulü ile kiralama ve Pazarlık Usulü ile irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacak.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre şartname ve ihale dosyaları mesai saatleri içerisinde Uludağ ve Ertuğrulgazi Emlak Müdürlüklerinde ücretsiz olarak görülebilir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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