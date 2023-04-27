Milli elektrikli tren TCDD’ye teslim edildi

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Sakarya’da Türkiye’nin ilk yerli ve milli elektrikli tren heyecanı yaşandı. Tüm testleri başarıyla tamamlayan milli elektrikli tren, hem Türkiye’de hem de Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gereken TSI sertifikasını da aldı. Milli elektrikli tren, bugün TCDD Taşımacılık’a devredildi. Sakarya Garı’na hareket eden trene oldukça yoğun ilgi gerçekleşti. Milli elektrikli tren setlerinin işletme hızı 160 kilometre, tasarım hızı ise 176 kilometre. İşletme ihtiyaçlarına göre bölgesel veya şehirlerarası çalıştırılmak üzere 3’lü, 4’lü 5’li ve 6’li araç konfigürasyonuna sahip oldukları belirtildi. Programa katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, şu ana kadar 2 prototip ve 1 seri set olmak üzere toplamda 3 set üretilen milli elektrikli tren setlerinden, 2024 yılına kadar 4 set, 2025 yılı sonuna kadar 15 set olmak üzere toplamda 22 set üretileceği, 2030 yılına kadar da tren setlerinin sayısını 56 sete tamamlanacağının altını çizdi.

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"HIZLI TREN HATTIMIZI 13 BİN 400 KİLOMETREYE, TOPLAM DEMİRYOLU AĞIMIZI İSE 28 BİN 600 KİLOMETREYE ULAŞTIRMAYI PLANLIYORUZ"



Programda konuşma yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün tüm testleri başarıyla tamamlayarak, hem ülkemizde hem de Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSI Sertifikasına sahip olan, milli elektrikli tren setlerimizi, TCDD Taşımacılık’a devrederek milletimizin hizmetine sunmanın haklı mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. İlk yerli ve milli elektrikli tren setlerimizin teslimini yaptığımız bu önemli etkinlikte sizlerle bir araya gelmekten duyduğum memnuniyeti ifade ediyorum. Türkiye’nin dört bir köşesine aynı anda kazandırdığımız dev eserlerimiz, milletimizin hızlı, güvenli ve konforlu ulaşımına hizmet ettiği gibi Türkiye yüzyılının üzerinde yükseleceği büyük ve güçlü Türkiye’nin altyapısını da sağlıyor. Bakanlık olarak son 21 yılda ülkemiz ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 193 milyar dolar yatırım yaptık. Demiryollarında; yerli ve millî teknolojileri üretmek, hat kapasitemizi genişletmek, mevcut hatlarımızı rehabilite etmek, hizmet odaklı, akıllı ve katma değerli taşımacılık yapmak için adeta bir seferberlik başlattık. Bu dönemde; demiryollarının tamamını yeniledik. Milletimizin yarım asırlık hayali hızlı tren hatlarını inşa ettik. Ankara-Eskişehir-İstanbul, Ankara-Konya, Konya-Eskişehir-İstanbul hızlı tren hatlarıyla ülkemizi Avrupa’da altıncı, dünyada ise sekizinci hızlı tren işletmecisi ülke konumuna yükselttik. Dünyanın en önemli projelerinden biri olan Marmaray ile iki kıtayı birbirine deniz altından bağladık. 2022 yılı itibarıyla 13 bin 128 kilometreye ulaşan toplam demiryolu uzunluğunu, dün açılışını yaptığımız Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı’nın tamamlanmasıyla 13 bin 896 kilometreye, bin 460 km olan hızlı tren hat uzunluğunu ise 2 bin 228 kilometreye ulaştırdık. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın müjdesini verdiği Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Hattı sayesinde Kızılay-Kadıköy arasını da 80 dakikaya düşüreceğiz. 2053 vizyonumuz çerçevesinde hızlı tren hattımızı 13 bin 400 kilometreye, toplam demiryolu ağımızı ise 28 bin 600 kilometreye ulaştırmayı planlıyoruz. Türkiye’yi dünyanın lider ekonomileri arasına yükseltecek, milletimizin hak ettiği dev projelerimizi, devlet aklıyla planlıyor, inşa ediyor ve dünyanın da hizmetine sunuyoruz. Bizim için durmak yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizi dünyanın en gelişmiş 10 ekonomisi arasında hak ettiği yere yerleştirecek, Türkiye’ye ulaştırma ve iletişim alanında çağ atlatan nice dev eserlere imza atmaya devam edeceğiz. Bu, 21 yıllık bir istikrar yolculuğudur. Yeni hayaller kurmaktan ve milletimiz için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz. Aziz milletimiz, bize her zaman güvendi. Biz de bu güvenden aldığımız güçle milletimize umut olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

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“2030 YILINA KADAR TREN SETLERİNİN SAYISINI 56 SETE TAMAMLAYACAĞIZ"



Milli elektrikli tren setleri hakkında bilgiler veren Karaismailoğlu, "Demiryollarında gerçekleştirilen tüm bu başarıları yine aynı dönemde gelişen yerli ve milli demiryolu endüstrisiyle adeta taçlandırdık. TÜRASAŞ, ülkemizin ihtiyaçlarını karşıladığı gibi yabancı ülkelerin ihtiyaçlarına da cevap verebilecek kapasitesiyle bugün bir dünya markası. Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç üreticisi haline geldi. Ülkemizde ve Avrupa Birliği ülkelerinde çalışabilmesi için gerekli olan TSI Sertifikasına sahip olan milli elektrikli tren setlerimiz de tarihe geçerek, millî demiryolu endüstrimizin ne kadar büyük bir gelişim gösterdiğinin en büyük kanıtı oldu. Milli elektrikli tren setlerimizin işletme hızı 160 kilometre, tasarım hızı ise 176 kilometre. İşletme ihtiyaçlarına göre bölgesel veya şehirlerarası çalıştırılmak üzere 3’lü, 4’lü 5’li ve 6’li araç konfigürasyonuna sahip. 5’li araçlı konfigürasyonunda yolcu kapasitesi 324’tür. Bunun yanında yolcular için seyahat esnasında rahatlıkla kullanabilecekleri Wi-Fi erişimi, yolcuların yiyecek ve içecek ihtiyaçlarını kolaylıkla karşılayabilecekleri mutfak bölümü ve yiyecek içecek otomatları bulunmaktadır. Ayrıca bu araçlarda engelli yolcular için iki adet yolcu bölmesi ve tekerlekli sandalyeleriyle platformdan araca ve araçtan platforma indirilip bindirilmesini sağlayan engelli biniş sistemi ve bebek bakım odası da mevcuttur. Şu ana kadar 2 prototip ve 1 seri set olmak üzere toplamda 3 set üretilen Millî Elektrikli Tren setlerinden, 2024 yılına kadar 4 set, 2025 yılı sonuna kadar 15 set olmak üzere toplamda 22 set üreterek yolcu taşımacılığının önemli bir ihtiyacını karşılayacağız. 2030 yılına kadar da tren setlerinin sayısını 56 sete tamamlayacağız. Hayırlı uğurlu olsun" şeklinde konuştu.

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"ÜLKEMİZ ARTIK HIZLI TREN VE YÜKSEK HIZLI TRENLERİNİ KENDİSİ ÜRETEBİLECEK DURUMA GELMİŞTİR"



Türkiye'nin artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenleri kendisi üretebilecek konumda olduğunu vurgulayan Karaismailoğlu, "Milli elektrikli trenimizin proje geliştirme aşamalarındaki bilgi birikimini kullanarak, aynı araç platformunu işletme hızı 225 kilometre olan milli hızlı tren tasarım çalışmalarımız da devam ediyor. İnşallah, milli hızlı trenimizin araç gövde imalatına da 2023 yılında başlayacağız. Gururla belirtmek istiyorum ki; ülkemiz artık hızlı tren ve yüksek hızlı trenlerini kendisi üretebilecek duruma gelmiştir. Ülkemizin eşsiz coğrafi konumundan da yararlanarak; lojistikte küresel ve bölgesel bir merkez haline gelmek, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyonu ışığında karayolu, demiryolu, denizyolu, havayolu ve haberleşme ağımızı; ekonomik, etkin, verimli, emniyetli, çevreye duyarlı ve afetlere dayanıklı şekilde daha da geliştirmek, temel önceliğimizdir. Bugün Türkiye her türlü zorluğu aşabilecek güçtedir. Biz de bundan aldığımız güven ve ilhamla yürüttüğümüz çalışmalarla geleceğe, üretime, istihdama, refaha, kalkınmaya yol açıyoruz. Türkiye’nin yolunu açıyoruz" ifadelerini kullandı.

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"ÖNÜMÜZDEKİ 30 YILIN YATIRIMLARINI DA BİR BİR PLANLADIK"



Tüm ulaşım hizmetlerini artırarak dünyada en hızlı gelişen ülkelerden biri olunduğunun altını çizen Karaismailoğlu, "Yenilikçiliği kendine düstur edinen ve gelişime açık olarak farklılığı yakalayan ülkelerin aşamayacağı sınır, açamayacağı kapı yoktur. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın sıklıkla vurguladığı gibi; hayal etmek, büyük düşünmek ve adım atmak Bütün mesele bu. Tüm ulaşım hizmetlerini katbekat artıran politikalar ve faaliyetlerle, dünyada en hızlı gelişim gösteren ülkelerden biri haline geldik. Önümüzdeki 30 yılın yatırımlarını da bir bir planladık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı Türkiye Yüzyılı vizyonunu yatırımlarımızla hayata geçirmek için çalışıyoruz. Sektörün önünü açmak için attığımız bu adımları bundan sonra da artırarak sürdüreceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, hep birlikte çok daha güzel hizmetlere imza atacağız. 14 Mayıs’ta Hem Cumhurbaşkanımızı hem de meclisteki vekillerimizi seçeceğiz. Bugüne kadar yakalanan bu istikrarın ve yatırımların devamı için bizim yola Sayın Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan ile devam etmemiz gerekiyor. Aziz milletimizin destekleri ve dualarıyla birlikte son 21 yılda Cumhuriyet tarihinde yapılan yatırımların katbekat fazlasını yaptık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, yılların ihmaline son verirken, Türkiye’yi geleceğe taşıyan, çağ atlatan projelere imza attık. Türkiye’ye adanmış bu yolculuğumuzu, 14 Mayıs sonrasında da onun liderliğinde, Türkiye sevdasıyla, ülkemizin her karışı için aynı azim ve kararlılıkla, daha fazlasını yapmak için sürdüreceğiz. Ülkemizin geleceğini aydınlatmayı da, en hızlı ve en doğru biçimde sürdüreceğiz. Başladığımız projeleri planlamamıza uygun biçimde birer birer milletimize sunacağız. İnsanımızın ihtiyaçlarına cevap veren, hızlı, emniyetli ve konforlu ulaşım ağını tesis edene kadar durmayacağız. Doğru adımlarla yola devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle ilk yerli ve millî elektrikli tren setimizi ülkemize kazandırarak bu işten alnının akıyla çıkan TÜRASAŞ ailesini canı gönülden tebrik ediyor başarılarının devamını temenni ediyorum. milli elektrikli trenimizin başta TCDD Taşımacılık ailesi olmak üzere tüm milletimiz adına hayırlara vesile olmasını diliyor, bu güzide projede emek harcayan en alt kademesinden en üst kademesine, işçisinden mühendisine herkese teşekkür ediyorum" sözlerine ekledi.