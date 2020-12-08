Milli Elektrikli Tren Seti’nde seri üretim

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi Anonim Şirketi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü’nü ziyaret etti. Burada Milli Tren Projesi ve yapımı devam eden tren setleriyle ilgili bilgiler alan Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu: “Türkiye Raylı Sitem Araçları Anonim Şirketi TÜRASAŞ, bugün, Sakarya, Eskişehir ve Sivas olmak üzere, üç bölge müdürlüğü halinde, demir yolu sektöründe 100 yılı aşan tecrübe ve 4 bine yakın kalifiye insan gücü ile ülkemizin raylı sistemler sektörünün en büyük temsilcisidir. Yine ihracata yönelik olarak, 11 adet demir yolu bakım aracının imalatına devam ediyor. Hepimizin göğsünü kabartan bir başka projemiz olan Milli Elektrikli Tren Setinin üretimine başlandı. 2020 yılının ilk yarısında prototipi raylara indirilen 2 adet setin 2021 yılında seri üretimine başlıyoruz.”

ÇİN TRENİ

Türkiye’den Çin’e giden ihracat treni hakkında bilgi veren Karaismailoğlu, “Geçen cuma gerçekleştirdiğimiz törenle Çerkezköy’den kalkan beyaz eşya yüklü 42 konteynerle trenimizi Çin’e uğurladık. İnşallah yarın itibariyle (bugün) ülkemizden çıkış yapacak. Yaklaşık 12 gün sürecek olan Çin’e yolculuğuna devam ediyor” diye konuştu. Tren, toplamda 8 bin 693 kilometre yol katedecek.