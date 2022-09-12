Milli Elektrikli Tren 160 kilometre hıza çıktı! 10 bin kilometre test yapıldı

Güncelleme Tarihi:
2013 yılında alınan kararla milli elektrikli tren setlerini üretmek için görevlendirilen Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi A.Ş. (TÜRASAŞ) fabrikasında yılda 240 adet alüminyum gövdeli araç üretmek için hazır duruma geldi. Yapılan çalışmalar neticesinde milli kaynaklar kullanılarak üretilen tren setleri, seyir emniyeti ön planda olmak üzere yolcu memnuniyeti ve konforu bakımından istek ile beklentileri üst düzeyde karşılayacak özellikte tasarlandı.
Yolcu taşımacılığı yapması için hazırlanan tren setleri son testlerden geçiriliyor. Bu çerçevede hazırlanan ve test aşamaları için raylara inen tren setleri, 10 bin kilometre yol katederek Türkiye’yi yaklaşık 5 kez dolaştı. 500’ü aşkın fren testi olmak üzere, Avrupa standartlarında uygulanan farklı birçok testi de başarıyla geçen trende çalışmaların 3 ay içerisinde tamamlanması öngörülüyor. TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürü Erdal Aba, şimdiye kadar 3 set aracın tamamlandığını ve seri üretimin devam ettiğini ifade ederek son gelişmeler hakkında bilgiler aktardı.