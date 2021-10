Milli elektrikli lokomotif geliyor

Haberin Devamı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 12. Ulaştırma ve Haberleşme Şûrası’na katıldı. Burada yaptığı konuşmada milli elektrikli lokomotifin üretileceği müjdesini veren Erdoğan, “Osmanlı’dan ve Cumhuriyet’in ilk yıllarından kalan demir yolu ağlarımız uzunca bir süre ihmal edilmişti. Neredeyse hiçbir geliştirme ve ilave yapılmadan teslim aldığımız 12 bin 803 kilometre demiryolu ağımızı baştan sona tamamen yeniledik. Mevcut hatlardaki sinyalizasyon ve elektrikasyon çalışmalarında önemli mesafe kat ettik. Ülkemizde ilk defa yüksek hızlı tren hatlarını inşa ettik ve işletmeye açtık. Halen 3 bin 500 kilometre uzunluğa sahip yeni demir yolu hatlarımızın inşası sürüyor. Yüksek hızlı tren hatlarında Ankara-Sivas bölümünü yakında açıyoruz. Diğer pek çok güzergahta da çalışmalar hızla devam ediyor. Bakü, Tiflis, Kars demiryolu hattı sayesinde Batı Avrupa’dan uzak Asya’nın en ucuna kadar kesintisiz tren seferi yapılabilmesini mümkün hale getirdik. Marmaray’ın da entegre olduğu bu hat küresel ticaret ağlarında yeni ve önemli bir alternatif olarak giderek daha öne çıkmaktadır” dedi.

Uluslararası ve ulusal demir yolu ağlarının yanında, şehir içi ulaşımında da raylı sistemleri hızla geliştirdiklerinin altını çizen Erdoğan, “Halihazırda 12 şehrimizde 811 kilometrenin üzerinde şehir içi raylı sistemi faaliyet gösterirken, 7 şehrimizde 185 kilometre uzunluğa sahip raylı sistemin inşası devam ediyor. Bu güzel gelişmeleri demir yolu endüstrimizde yaptığımız yatırımlarla bir adım daha öteye taşıyoruz. Raylı sistem araçları üreten firmalarımızı tek bir çatı altında toplayarak önemli bir atılım yaptık. Milli elektrikli tren setimizi geliştirdik. Önümüzdeki yıl milli elektrikli lokomotifimizin üretimine başlıyoruz. Hızlı tren tasarımını tamamladık, prototip üretimi safhasındayız. Aynı şekilde metro, banliyö, tramvayda da üretebilecek hale gelmek üzereyiz” diye konuştu.

Deniz taşımacılığındaki en büyük projelerinin ise Kanal İstanbul olduğuna dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:



“İstanbul Boğazı’nın, artık artan yük ve yolcu trafiğini taşıyamaz hale geldiği, kıyılarımızın sürekli tehdit altında olduğu gerçeği bizi böyle bir alternatif arayışına yöneltmiştir. Yaklaşık 10 yıl önce gündeme getirdiğimiz Kanal İstanbul enine boyuna konuşulmuş, tartışılmış, gereken hazırlıkları yapılmış ve nihayet fiilen uygulanma aşamasına gelmiştir. Sazlıdere Köprüsü, Kanal İstanbul’un ilk somut adımıdır. Bunu, ihalesi ve yer teslimi yapılarak inşasına başlanan Halkalı Kapıkule Demiryolu Köprüsü izlemiştir. Proje kapsamındaki diğer işleri de belli bir plan dahilinde bu şekilde hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Kanalın kazısına da programdaki plana göre başlayacağız.”

BİR vizyon, bir hedef olarak ifade ettikleri başlıkların çoğunun, bugün tamamlanmış projeler olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, şunları söyledi: “Geçen 19 yılda kurduğumuz güçlü demokrasi ve kalkınma altyapısı, yeniden inşa sürecine giren küresel yönetim ve ekonomi sisteminde hedeflediğimiz yere varmak konusunda bize büyük avantaj sağlıyor. Salgın döneminde bu fiziki altyapının ve insan gücünün önemini ve başarısını sağlık hizmetlerinde hep birlikte gördük. Şimdi üretim ve lojistik konusunda aynı tabloyla karşı karşıyayız. Hem mevcut altyapımızı en verimli şekilde kullanarak, hem yeni yatırımlarla bunu daha da geliştirerek önümüzdeki fırsatları değerlendirmekte kararlıyız. Türkiye’yi hala eski haliyle hatırlayanlara elimizdeki imkanları göstererek iş birliği fırsatlarını genişletmek istiyoruz. Bizim diğer pek çok ama pek çok ülkeden farkımız, sadece kendimiz kazanmanın değil, birlikte kazanmanın peşinde olmamızdır. Afrika’dan Asya’ya kadar tüm coğrafyalarda dostlarımıza hep bu teklifle gidiyor, adımlarımızı da hep bu anlayışla atıyoruz.”

TÜRKİYE’nin en büyük atılımları yaptığı alanlardan birinin de havayolu taşımacılığı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bulunduğu coğrafya itibariyle doğunun ve batının, kuzeyin ve güneyin yani insan ve yük taşımacılığının en yoğun olduğu hatların merkezinde yer alan Türkiye’yi potansiyeline uygun bir havayolu altyapısına kavuşturduk. Yurtiçinde, burası önemli havalimanı sayımızı 26’dan 56’ya çıkardık. Halen inşası devam edenlerle havalimanı sayımız yakında 61’e ulaşacak. Yurt dışı uçuşlarımızın sayısını 50 ülke ve 60 noktadan 127 ülke ve 329 noktaya yükselttik. Yaklaşık üç yıldır hizmette olan İstanbul Havalimanımız dünyanın en iyileri arasında 2’nci sırada, Avrupa’da en yoğun havalimanı sıralamasında ilk sırada yer alıyor. Şimdilik 90 milyon kapasiteye sahip bulunan fakat bunu 200 milyona kadar yükseltme imkanı olan İstanbul Havalimanı’mız Türkiye’nin büyük vizyonunun sembollerinden biri haline gelmiştir. Türk Hava Yolları da dünyanın en iyi hava yolu şirketleri arasındaki yerini sürekli yükselterek zirveye oynuyor.”

ULAŞIM projelerinin artık ayrılmaz bir parçası haline gelen haberleşme yatırımlarında da çok büyük ilerlemeler sağladıklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kendi uydularımızı üretme ve fırlatma aşamasına gelmiş olmamız, bu alanda kat ettiğimiz mesafenin en somut örneğidir. Geniş bant internetten fiber hatlara, mobil aboneden operatör tarifelerine kadar iletişimin her alanında kurumlarımıza ve halkımıza verdiğimiz hizmetin standardını yükseltiyoruz. Amacımız, bilişim teknolojilerinde tüketen, takip eden değil, geliştiren, yön veren, üreten konumuna geçmektir. Bunun için 5G başta olmak üzere geleceğin teknolojilerindeki millilik ve yerlilik oranlarını yükseltmenin gayreti içindeyiz. Dijitalleşmenin diğer alanlarda birlikte ulaşımın her sektöründe giderek daha çok önem kazandığı bir dönemden geçiyoruz. Vakitten yakıta kadar her konuda avantaj ve tasarruf sağlayan akıllı ulaşım sistemlerini hızla yaygınlaştırmakta kararlıyız. Hazırladığımız strateji ve eylem planlarıyla tüm bu hedeflere doğru adım adım ilerliyoruz” diye konuştu.