Milli Eğitim Bakanlığı 500 Engelli Öğretmen Alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre Atamalar, adayların tercihi ve EKPSS (Lisans Düzeyi) puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda yapılacaktır. EKPSS (Lisans Düzeyi) puanlarının eşitliği halinde diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınacaktı.

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