Milli Dayanışma Kampanyası’na destek yağıyor

Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Doğalgaz İletim AŞ: İçinden geçtiğimiz bu zorlu sürecin milli birlik ve dayanışma içinde aşılacağına inanıyor, salgına karşı Türkiye’nin dört bir yanında haftalardır büyük bir mücadele veren fedakâr doktorlarımıza ve sağlık çalışanlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de etkisi altına alan COVID-19 salgınına karşı yürütülen mücadele kapsamında, Cumhurbaşkanlığımız tarafından başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası’na 500 bin dolar (3.345.000 lira) ile biz de katılıyor ve ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ diyoruz.

DenizBank: Salgınla mücadele doğrultusunda Türkiye’nin 81 ilinde, 14 bine yakın çalışanımızla başta toplum sağlığı açısından risk oluşturabilecek durumlara karşı her türlü önlemi hızla almaktayız. Bu dönemde, 700’ü aşkın şubemizde, müşterilerimizin ve çalışanlarımızın süreci en az hasarla geride bırakabilmesi adına ilk günden itibaren azami çabayı göstermekteyiz. Attığımız adımlar ve aldığımız tüm önlemlere ilaveten, gerek sağlık gereçleri tedarikine gerek nakdi ve erzak şeklinde yapılan yardımlara katkı sağlamak amacıyla; toplamda 10 milyon TL tutarında kaynak ayırdığımızı da kamuoyunun bilgisine sunarız.

Hayat Holding: Hayat Holding, 83 yıldır memleketine ve toplumuna hizmet etme sorumluluğuyla üretime ve sürdürülebilir bir yaşam için de çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Her biri kendi sektörünün lider oyuncuları arasında yer alan şirketleri ile Avrupa, Afrika ve Asya’da 36 tesisiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Salgınla mücadelenin ilk günlerinde kamu hastanelerinin hijyen ve temizlik ihtiyacını karşılamak için 10 tır hijyenik ürün yardımında bulunuldu. Hayat Holding; Hayat Kimya, Kastamonu Entgre ve Limaş katılımıyla Milli Dayanışma Kampanyası’na 7 milyon TL ile katkı sağladı.

Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon 420 bin lira katkı sunuyoruz. Ayrıca üreteceğimiz 200 bin adet maskeyi 15 Nisan’a kadar bölgemizdeki il sağlık müdürlüklerine teslim etmiş olacağız. Akdeniz İhracatçı Birlikleri olarak Mersin, Adana, Hatay, Kayseri ve Karaman illerimizdeki ihracatçılarımız başta olmak üzere toplam 16 bin 418 üyemizle birlikte bu sıkıntılı günlerin aşılması için seferber olduk. Tüm imkânlarımızı bundan sonra da milletimizin hizmetine sunacağız.