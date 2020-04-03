‘Milli Dayanışma Kampanyası’na bağış sürüyor

İletişim Başkanı Fahrettin Altun kampanya çerçevesinde toplanan bağış tutarının 846 milyon lirayı aştığını açıklarken, dün de kampanyaya katılım devam etti. Düzenlenen yardım kampanyasına dün itibarıyla 100 milyon TL ile en büyük katkı Merkez Bankası’ndan geldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB): Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Merkez Bankası olarak ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m ‘Milli Dayanışma Kampanyası’na 100 milyon lira ile katılıyoruz.





Garanti BBVA Genel Müdürü Recep Baştuğ: Banka olarak koronavirüs salgınına karşı verilen amansız mücadelede hastanelere destek olmak ve sağlık çalışanlarının acil ihtiyaçlarını karşılamak üzere 10 milyon TL Fon ayırdık.



QNB Finansbank: Salgın nedeniyle sağlık sistemi içerisinde oluşan ihtiyaçların karşılanmasına destek olmak üzere 10 milyon TL ayırdık.



Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku: Banka olarak Milli Dayanışma Kampanyası’na 5 milyon lira bağışlıyoruz. Ayrıca banka çalışanlarımız da bu kampanyaya ‘Albaraka İyilik Kulübü’ aracılığıyla 100 bin liraya yakın bir bağışta bulunuyor.



Yaşar Holding İcra Başkanı Dr. Mehmet Aktaş: ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ kampanyasına topluma ve sağlık konusundaki çalışmalara da katkı sağlamak amacıyla 1.5 milyon TL destek veriyoruz.



Çilek Mobilya Genel Müdürü Muzaffer Çilek: Bu kampanyaya 5 milyon TL nakdi bağışta bulunuyoruz. Çilek Vakfı da yardıma muhtaç 2 bin 625 aileye 23 bin 350 adet gıda yardımı kolisi dağıtacak.



Alarko Şirketler Topluluğu: Milli Dayanışma Kampanyası’na, muhtelif kurumlara yaptığımız ayni ve nakdi yardımların dışında 1 milyon TL destek veriyoruz.



İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz: ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ diyoruz ve Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 milyon lira ile katılıyoruz.



Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA): Doğu Anadolu’daki 4 ilde salgınla mücadele için geliştirilecek projelere 7 milyon lira destek sunacak.



Rekabet Kurulu: Rekabet Kurulu Başkanı Birol Küle ve kurul üyeleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan kampanyaya 50 bin liralık destekle katkıda bulundu.