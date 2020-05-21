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Ekonomi
İHA
Haber Giriş: 21.05.2020 - 11:25,Son Güncelleme:

Millet Bahçesi Rehberi yayımlandı

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Millet Bahçesi Rehberi yayımlandı
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Millet Bahçesi Rehberi ile ilgili, "Üniversitelerden akademisyenlerimiz ve alanında uzman isimlerin katkılarıyla hazırladığımız rehberimizde millet bahçelerinin temel özelliklerini, planlama, projelendirme ve uygulamaya ilişkin tasarım kriterlerini ve bahçe içerisinde yer alacak bütün fonksiyonları detaylandırdık" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdogan liderliğinde her şehrimizde yapımını başlattığımız millet bahçelerimizin planlanmasından tasarım ve uygulamasına kadar tüm aşamalarını ‘Millet Bahçeleri Rehberi’nde topladık, yerel yönetimlerimizin hizmetine sunuyoruz. https://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/editordosya/milletbahcesirehber.pdf" ifadesini kullandı.

Bakan Kurum, şöyle devam etti:

"Yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, sosyal ve spor alanlarıyla yeşilin her tonuna ev sahipliği yapacak millet bahçelerimizin belli ilke ve standartlar doğrultusunda tasarlanması ve doğru planlanması şehirlerimizin kimliği açısından son derece önemli. Üniversitelerden akademisyenlerimiz ve alanında uzman isimlerin katkılarıyla hazırladığımız rehberimizde millet bahçelerinin temel özelliklerini, planlama, projelendirme ve uygulamaya ilişkin tasarım kriterlerini ve bahçe içerisinde yer alacak bütün fonksiyonları detaylandırdık. Pandemi sürecini atlattıktan sonra millet bahçelerimizin açılışlarını Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hep birlikte gerçekleştireceğiz. Genciyle yaşlısıyla 7’den 70’e bütün vatandaşlarımız millet bahçelerimizde tabiatla buluşacak, keyifli, mutlu ve huzurlu vakit geçirecek."

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