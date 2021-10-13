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Miles&Smiles’ın resmi ortağı olan ilk katılım finans bankası olduklarına işaret eden Kuveyt Türk Genel Müdürü Ufuk Uyan, THY ile yaptıkları ortaklığı anlamlı bulduklarını kaydetti. Müşterilerine sunacakları kredi kartı ile bir ilki gerçekleştireceklerini kaydeden Genel Müdür Uyan, “Bireysel ve tüzel müşterilerimize sunacağımız Miles&Smiles kredi kartlarının yanı sıra sektörde bir ilki gerçekleştirerek mil kazandıran banka kartı da hazırladık. Ticari müşterilerimiz için sunacağımız ‘Miles&Smiles Kuveyt Türk Business’ kredi kartıyla da farkımızı ortaya koyuyor ve burada da sektörde bir ilki hayata geçiriyoruz. Miles&Smiles Business kartımızı, şahıs firmalarının yanı sıra ilk kez ticari firmalar da kullanabilecek” diye konuştu.

13 MİLYON ÜYESİ VAR

Sadakat programı Miles&Smiles’ın 13 milyon üyesi ve 200’ü aşkın program ortağı olduğu bilgisi paylaşan THY Pazarlama ve Satış Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur, “Miles&Smiles üyelerimize sadece uçuş esnasında değil, hayatın her anında avantaj sunuyoruz. 13 farklı sektördeki ayrıcalıklar ile mil kazandırıyor, ödül biletler ile tekrar uçuşlarımızda ağırlıyoruz” dedi. Miles&Smiles programının 1989’da hayata geçirildiğini hatırlatan Genel Müdür Yardımcısı Olmuştur, Kuveyt Türk’ün, ortaklık yaptıkları üçüncü banka olduğu bilgisini paylaştı.