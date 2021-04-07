Miktar bazında en fazla ihracat artışı İtalya'ya yapıldı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'nin ihracatı martta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 42,2 artarak 18 milyar 985 milyon 472 bin dolara çıktı. Türkiye, söz konusu dönemde miktar bazında en fazla artışını İtalya'ya yapılan ihracatta kaydetti. İtalya'ya yapılan ihracat mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre, 421 milyon 675 bin dolar artarak 928 milyon 827 bin dolara çıktı.

Miktar bazında ihracat artışında İtalya'yı ABD, Almanya, Irak, Fransa takip etti. Söz konusu dönemde Türkiye'nin dış satımı ABD'ye 368 milyon 332 bin dolar artarak 1 milyar 72 milyon 536 bin dolara, Almanya'ya 377 milyon 840 bin dolar artışla 1 milyar 537 milyon 882 bin dolara, Irak'a 344 milyon 630 bin dolar yükselerek 717 milyon 494 bin dolara, Fransa'ya 298 milyon 714 bin dolar artarak 758 milyon 583 bin dolara çıktı.

İtalya'ya en fazla ihracat gerçekleştiren sektör otomotiv endüstrisi olarak gerçekleşti. Otomotiv endüstrisinin İtalya'ya dış satımı mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 109,3 artarak 246 milyon 408 bin dolara çıktı. Ülkeye en fazla ihracat bu dönemde İstanbul'dan gerçekleşti. İstanbullu şirketlerin İtalya'ya dış satımı mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 88 artışla 361 milyon 438 bin dolara yükseldi.



MİKTAR BAZINDA EN FAZLA AZALIŞ SUUDİ ARABİSTAN'DA

Verilere göre, Türkiye'nin mart ayında geçen yılın aynı dönemine göre en fazla azalış Suudi Arabistan'da kaydedildi. Suudi Arabistan'a yapılan ihracat, 279 milyon 363 bin dolar azalarak 18 milyon 868 bin dolara geriledi.

Söz konusu dönemde Türkiye'nin ihracatı, Etiyopya'ya 20 milyon 374 bin dolar azalarak 15 milyon 360 bin dolara, Cezayir'e 15 milyon 100 bin dolar azalışla 135 milyon 850 bin dolara, Endonezya'ya 13 milyon 679 bin dolar gerileyerek 18 milyon 535 bin dolara, Kanada'ya 13 milyon 572 bin dolar azalarak 78 milyon 781 bin dolara indi.



EN FAZLA İHRACAT ALMANYA'YA YAPILDI

Türkiye mart ayında en fazla dış satımı Almanya'ya gerçekleştirdi. Almanya'yı ABD, Birleşik Krallık, İtalya ve İspanya takip etti. Türkiye'nin miktar bazında en fazla ihracat artışı gerçekleştirdiği İtalya, en fazla ihracat gerçekleştirilen dördüncü ülke oldu.

Bu dönemde Türkiye'nin Birleşik Krallık'a ihracatı yüzde 33,1 artarak 1 milyar 28 milyon 425 bin dolara, İspanya'ya ihracatı ise yüzde 63,6 yükselerek 760 milyon 873 bin dolara çıktı.

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