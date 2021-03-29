Mikroçip sorunu Ford'a fabrika kapattırdı

Mikroçip tedariğinde yaşanan sıkıntılar devam ediyor. Tüm dünya genelinde otomotiv sektörünü etkileyen mikroçip tedarik sorunu Türkiye'de üretim yapan fabrikaları da vurdu.

Ford Otomotiv, Türkiye'de bulunan fabrikalarını 3 Nisan 9 Nisan arasında 6 gün süreyle üretime kapattı.

Bu süreçte bakım ve üretim hatlarının yeni yatırımlara hazırlık amacıyla düzenlenmesi çalışmaları yapılacak.

Şirketten yapılan açıklama şöyle:

2020 yılı ilk çeyreğinden itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 pandemisi sonrasında birçok sektörün elektronik bileşenlere (mikroçip) artan talepleri nedeniyle, özellikle otomotiv sektöründe son yıllarda daha da yoğun kullanılmaya başlanan araç içi elektronik bileşenlerin tedarikinde sıkıntılar yaşanmaktadır. Ana ortağımız Ford Motor Company küresel tedarikçileri ile sorunun çözümüne ve ana üretim hatlarına öncelik vererek elektronik bileşenlere ait materyallerin verimli şekilde kullanmasını sağlamaya çalışmaktadır. Şirket olarak tedarikçilerimiz ile birlikte gerekli planlamalar yapılarak, tedarik sıkıntısının olası etkileri en aza indirilmektedir.

Bu kapsamda, Kocaeli yerleşkemizde yer alan Gölcük ve Yeniköy Fabrikalarımızda mikroçip kullanımının yoğun olduğu bazı parçaların yurtdışından tedarikinde yaşanan kısıtlar nedeniyle üretime 3 Nisan 2021'den 9 Nisan 2021 tarihine kadar altı gün süreyle ara verilecektir.

Kamuya açıklanan 2021 yılı üretim ve satış adet tahminlerimizi etkilemesi beklenmeyen söz konusu üretim duruşu süresince bakım ve üretim hatlarının yeni yatırımlara hazırlık amacıyla yeniden düzenlenmesi çalışmaları devam edecektir.

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