Mikro ihracatçıya ‘kayıtlı istihdam’ teşviki

İstihdam paketiyle, bireysel ihracatçılara istihdam oluşturmaları halinde vergi indirimi sağlanacak. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş, “Şu anda 24 bin bireysel ihracatçı var. Bizim hedefimiz 24 çarpı ortalama 2’den 48 bin kişinin kayıt altında istihdam edilmesi, bunu hedefliyoruz. Şu anda eğer bunlar çalışıyorsa hepsi kayıt altında mı, onu kesinleştirmek istiyoruz. Hedef istihdamı kayıt altına almak” dedi. Düzenlemeye göre, gerçek kişilerin 2.4 milyon TL’ye kadar olan ihracat hasılatları istihdam oluşturmaları durumunda, yüzde 50 oranında beyannamede gelirden indirilebilecek. Yapılan ihracatın posta idaresi ya da hızlı kargo taşımacılığıyla yapılması gerekecek. 800 bin liraya kadar ihracat gelirinde 1 kişilik istihdam, 1 milyon 600 bin liraya kadar gelirde ihracatı yapan ve 2 kişi ve 2 milyon 400 bin olursa kendisi ve 3 kişiye istihdam şartı aranacak. AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, 2 milyon 400 bin liralık sınırın da kaldırılabileceğini bu konuda Genel Kurul’da değişiklik yapabileceklerini belirtti.

NASIL İSTİHDAM SAĞLIYORUZ

MHP Konya Mİlletvekili Mustafa Kalaycı ise, düzenlemede karışıklık olduğunu söyledi. Kalaycı “Bunun bir ihracat teşviki değil istihdam teşviki olduğu söyleniyor. Yani benim merak ettiğim de şu: Bu kişiler, bu ihracatı yapanlar yanlarında çalıştırdıklarını bildirmiyorlar mı? Yani kayıt dışı bir çalışma var da onu mu kayda almak istiyoruz? Onu anlamadım. Eğer ilave istihdam sağlamaksa amaç zaten ilave istihdamla ilgili başka maddelerde teşviklerimiz var. Yani istihdamı nasıl artıracağız burada? Ben onu anlamadım. Nasıl bir istihdam sağlayacağım ben burada? Ya mevcutlar bildirim yollar, ben kayda alayım diye uğraşıyorum. Eğer öyleyse bir anlamı var. Yani kayıtlı çalıştırmıyor da ‘Ben bunu kayda bu şekilde aldırırım’ diyorsak, tamam ama yani maliyeti de çok pahalı” diye konuştu.

RİSKİMİZ 200 MİLYON LİRA

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Dinçbaş ise şu bilgileri verdi: “Şu anda 24 bin kişi bu işi yapıyor, yanında kaç kişi kayıtlı çalışıyor? Anahtar konu orası. Bizim hedefimiz 24 çarpı ortalama 2’den 48 bin kişinin kayıt altında istihdam edilmesi, bunu hedefliyoruz efendim. Şu anda eğer bunlar çalışıyorsa hepsi kayıt altında mı, onu kesinleştirmek istiyoruz. Bu kişilerin, bu sevkıyatları iki şekilde, PTT veya FedEx veya DHL gibi hızlı kargo yöntemleriyle bu işi yapması. Şileple yollayamazlar, kamyonla yollayamazlar, o farklı bir kulvara gidiyor. Bu insanlara yönelik olan bir çalışma ve burada hedef hep kayıt altına almak. Buradan, 400 milyon liranın 200 milyon lirasını peşinen kaybedeceğimiz sanmıyoruz çünkü şartımız yanlarında kayıt altında istihdam olması, o yoksa zaten adam gelip bu indirimi kullanamaz. Herkes kayıt altındaysa o zaman çok güzel, 200 milyon lirayı alsınlar ama değilse 3 kişi, 5 kişi bizim kârımız olur. Riskimiz 200 milyon lira.”