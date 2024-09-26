Mikro girişimciler ihracatı sevdi

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Türkiye'de ihracat yapan mikro ölçekli girişim sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 31,95 artarken, bu girişimlerin yaptığı ihracat da yüzde 4,9 artış gösterdi.

AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, çalışan sayısı 10 kişiden az olan işletmeler "mikro ölçekli girişim" olarak tanımlanıyor.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, geçen yıl yapılan ihracatın yüzde 20,2'sini bu girişimler oluşturdu.

Söz konusu dönemde, ihracatın yüzde 17,5'ini 10-49 çalışanı olan küçük ölçekli girişimler, yüzde 18,8'ini 50-249 çalışanı olan orta ölçekli girişimler ve yüzde 43,4'ünü 250'den fazla çalışanı olan büyük ölçekli girişimler yaptı.

Veriler, ihracat yapan mikro ölçekli girişim sayısının geçen yıl bir önceki yıla göre önemli ölçüde arttığını gösterdi. Buna göre 1-9 çalışanı olup ihracat yapan girişimlerin çalışan sayısı 2022'de 73 bin 319 iken, 2023'te yüzde 31,95 artarak 96 bin 750'ye çıktı.

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İhracat yapan mikro ölçekli şirketlerin daha çok "ticaret" alanında faaliyet gösterdiği görüldü. Söz konusu sektördeki mikro ölçekli girişim sayısı 2022'de 43 bin 224 iken, geçen yıl 61 bin 780'e ulaştı.

Sanayi sektöründe faaliyet gösteren mikro ölçekli girişim sayısı aynı dönemde 19 bin 703'ten 22 bin 471'e, "diğer" sektörlerde faaliyet gösteren girişim sayısı da 10 bin 392'den 12 bin 499'a yükseldi.

Mikro ölçekli girişimlerin, toplam ihracat değerlerinde de artış yaşandı. Bu girişimler, 2022'de 49 milyar 272 milyon 256 bin dolarlık ihracat gerçekleştirirken, geçen yıl bu değer yüzde 4,9 artışla 51 milyar 680 milyon 391 bin dolara çıktı.

- Büyük ölçekli girişimlerin ithalatı düşüyor

Veriler, mikro ölçekli girişimlerin ihracatı artarken, büyük ölçekli girişimlerin ithalatının gerilediğini gösterdi.

Büyük ölçekli girişim olarak tanımlanan ve 250'den fazla çalışanı olan kuruluşların ithalatı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 9,2 azalışla 200 milyar 850 milyon 126 bin dolara indi.

Faaliyet türlerine göre incelendiğinde, sanayi sektöründeki büyük ölçekli girişimlerin ithalatı 2022'de 142 milyar 745 milyon 609 bin dolar olarak hesaplandı. Bu değer geçen yıl 132 milyar 254 milyon 166 bin dolara geriledi.

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Böylece sanayi sektöründeki büyük ölçekli girişimlerin ithalatı, bu dönemde 10 milyar doların üzerinde azalış kaydetti.

"Diğer" faaliyet kolunda yer alan işletmelerin 2022'de 45 milyar 462 milyon 895 bin dolar olan ithalatı da geçen yıl 28 milyar 617 milyon 908 bin dolara indi.

Ticaret sektöründe faaliyet gösteren şirketlerde ise ithalat artışı gerçekleşti. Söz konusu şirketlerin ithalatı, 33 milyar 127 milyon 678 bin dolardan, 39 milyar 978 milyon 52 bin dolara yükseldi.