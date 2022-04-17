Migros online yemek servisine hazırlanıyor

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Pandemiyle birlikte hızla büyüyen online yemek servisi sektörüne yeni bir oyuncu daha dahil oluyor. Yemeksepeti’nin domine ettiği, Getir ve Trendyol gibi şirketlerin önemli pazar paylarına sahip olduğu online yemek sektöründeki rekabete süpermarket zinciri Migros da katılmaya hazırlanıyor.

Şirket, geçtiğimiz günlerde bu alandaki işlerini hızlandıracak stratejik önemde bir hisse alımı gerçekleştirdi. Halihazırda yüzde 25 hissesine sahip olduğu paket servis girişimi Paket Lojistik’in yüzde 50’sini daha 104.5 milyon liraya satın alan Migros, böylece yüzde 75’le bu girişimin en büyük hissedarı oldu. Migros’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Diğer hissedarlarının sahip olduğu 279 bin 718 TL nominal değerli 279 bin 718 adet payın 104 milyon 499 bin 845 TL karşılığında şirketimiz tarafından peşin ödenerek satın alınmasına karar verilmiştir. Söz konusu hisse devri 01.04.2022 tarihi itibarıyla tamamlanmış olup, Şirketimizin Paket Lojistik’teki pay sahipliği yüzde 75’e yükselmiştir” denildi.

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RESTORANLARLA TEMASTA

Migros’un Paket Lojistik’i satın alması her ne kadar online kanalları ‘Sanal Market’ ve ‘Hemen’ gibi işlerine yönelik bir yatırım gibi gözükse de edindiğimiz bilgilere göre, ünlü süpermarket zinciri online yemek servisi sektörüne kısa süre içerisinde adımını atacak. Öyle ki, Migros bugünlerde yaygın restoranlarla komisyon oranlarını bile görüşüyor. Şirket ayrıca, bu hamlesiyle online yemek servisi gerçekleştiren ilk süpermarket zinciri de olacak. Pandemiden önce yıllık 3 milyar lira civarında ciro elde eden online yemek servisi sektörü, pandeminin hemen ardından yıllık cirosunu ortalama 10 milyar liraya taşımıştı. Sektörün büyüklüğünün her geçen yıl artması beklenirken, en büyük sektör oyuncuları arasında Yemeksepeti, Getir, Trendyol ve Tıkla Gelsin gibi şirketler yer alıyor.

3 ALANDA ‘ONLINE’

Son yıllarda dijitalleşmeye ve paket servise yönelik yatırımlarını arttıran Migros’un bugün itibariyla teslimat gerçekleştirdiği 3 farklı online kanalı bulunuyor. Bu kapsamda, ‘Sanal Market’ ile markette satılan ürünlerin online olarak satışı ve teslimatı yapılıyor. Belirli bölgelerde hizmet veren ‘Hemen’ market ve markette yer alan kendi markasına ait yemek siparişlerinin kısa süre içerisinde teslim edilmesine imkân tanıyor. ‘Ekstra’ da ise teknoloji ağırlıklı perakende ürünlerinin satışı ve teslimatı gerçekleştiriliyor. Söz konusu üç hizmet de tek bir uygulamadan yönetilebiliyor. Şirketin online yemek servisi işini de bu uygulamaya entegre etmesi bekleniyor.

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YEMEK SİPARİŞİ YÜZDE 78 ARTTI

-E-Ticaret İşletmecileri Derneği’nin (ETİD) açıkladığı son verilere göre, 2021 yılında Türkiye’nin e-ticaret hacmi 381.5 milyar lira olarak gerçekleşti. Online kanallar üzerinden verilen sipariş sayısı ise yüzde 46 artışla 3 milyar 347 milyon adede ulaştı. Bu dönemde, 2020 yılına göre e-ticarette, konaklama sektöründe yüzde 175, gıda ve süpermarket sektöründe yüzde 162, seyahat, taşımacılık depolamada yüzde 113, hava yolları sektöründe yüzde 98, yemek sektöründe yüzde 78, giyim, ayakkabı ve aksesuar sektöründe ise yüzde 26’lık artış yaşandı. Online alışverişi tercih eden iller sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Kocaeli, Antalya ve Bursa oldu.