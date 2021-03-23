Migros müşterilerine sunduğu üstün hizmetini kalite sertifikalarıyla taçlandırıyor

Perakendeye 67 yıldır öncülük eden Migros, güvenilir ve kaliteli hizmet anlayışını, birçoğu sektörde ilk olan kalite belgeleriyle tescil ettiriyor. Gıda güvenliğinden müşteri memnuniyetine, iş sağlığı ve güvenliğinden yeşil ofis çalışmalarına, iyi tarım uygulamalarından, çevre yönetimine kadar birçok farklı alandaki çalışmalarıyla sektörün en çok kalite yönetim belgesine sahip şirketi konumunda olan Migros’un toplam sertifika sayısı 40’a ulaştı.

Migros, ayrıca COVID-19 pandemisiyle mücadele kapsamında üretim tesisleri, seçilmiş dağıtım merkezleri, satış mağazaları, ofisleri ve alışveriş merkezlerinde gerçekleştirdiği çalışmalar ve uygulamalarla TSE COVID-19 Güvenli Hizmet / Üretim Belgesi de alarak sektöründe bir ilke daha imza attı. Migros, COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından belirlenen tüm kriterleri başarıyla tamamlayarak, 40. belgesini Gebze Dağıtım Merkezi COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi ile şirket bünyesine kazandırdı.

Daima insanı odağına alarak yön verdiği faaliyetleriyle çalışanları ve tüm paydaşları için değer yaratan, öncü ve inovatif çözümleriyle sürdürülebilirliği bir kurum kültürü olarak benimseyen Migros, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından gerçekleştirilen denetimleri başarıyla tamamlayarak geleceğin perakendesine bugünden hazır olduğunu bir kez daha gösterdi.

Migros; mağazaları, dağıtım merkezleri, et üretim tesisleri ve toptan depoları ve tüm departmanlarında uyguladığı süreçleri ile TS EN ISO 22000 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi belgesinin yeni versiyonuna geçişine, TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi belgesinin yenilenmesine, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS EN ISO 45001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi ve TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi belgelerinin ise devamlılığına hak kazandı.

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