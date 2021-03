Microstrategy'de Bitcoin alım çılgınlığı sürüyor! 15 milyon dolarlık yeni alım

Bitcoin yatırımları ile dikkatleri üzerine çeken Microstrategy firması, 90 bin 500 lotun bulunduğu Bitcoin hesabına yeni lotlar ekledi. 15 milyon dolarlık yeni alım yapan firma, her lotu 45 bin 710 dolardan toplam 328 Bitcoin alımı daha gerçekleştirdi.

Michael Saylor, satın alımı şu paylaşımla duyurdu;

MicroStrategy has purchased an additional ~328 bitcoins for ~$15.0 million in cash at an average price of ~$45,710 per #bitcoin. As of 3/1/2021, we #hodl ~90,859 bitcoins acquired for ~$2.186 billion at an average price of ~$24,063 per bitcoin. $MSTRhttps://t.co/fGH5KacsPI