Microstrategy'de Bitcoin alım çılgınlığı sürüyor! 15 milyon dolarlık yeni alım

Bitcoin yatırımları ile dikkatleri üzerine çeken Microstrategy firması, 90 bin 500 lotun bulunduğu Bitcoin hesabına yeni lotlar ekledi. 15 milyon dolarlık yeni alım yapan firma, her lotu 45 bin 710 dolardan toplam 328 Bitcoin alımı daha gerçekleştirdi.

Michael Saylor, satın alımı şu paylaşımla duyurdu;