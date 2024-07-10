×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
HABERLEREkonomi Haberleri

Microsoft'tan OpenAI kararı... Yönetim kurulundan çekiliyor

Güncelleme Tarihi:

#Microsoft#Openaı#AB
Microsofttan OpenAI kararı... Yönetim kurulundan çekiliyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 10, 2024 10:36

ABD'li teknoloji devi Microsoft, yapay zeka şirketi OpenAI'nin yönetim kurulundan çekilme kararı aldı.

Haberin Devamı

Microsoft, Avrupa ve ABD’deki düzenleyici kuruluşların incelemeleri nedeniyle yapay zeka şirketi OpenAI yönetim kurulundaki koltuğundan çekileceğini açıkladı.

CNBC haberine göre Microsoft’un Genel Müşavir Yardımcısı Keith Dolliver, bu pozisyonun kurulun bağımsızlığından ödün vermeden faaliyetleri hakkında bilgi sağladığını söyledi.

Ancak Financial Times’a göre mektupta, koltuğa artık ihtiyaç olmadığı ve Microsoft’un yeni oluşturulan yönetim kuruluyla önemli ilerlemeler kaydettiği de belirtiliyor.

Avrupa Komisyonu daha önce Microsoft’un üretken yapay zeka pazarı ile ilgili bir rekabet soruşturmasıyla karşı karşıya kalabileceğini söylemişti.

AB’nin yürütme organı olan Komisyon, Ocak ayında yaptığı açıklamada, teknoloji şirketleri ile üretken yapay zeka geliştiricileri arasında imzalanan bazı anlaşmaları incelediğini açıkladı. Komisyonun inceleyeceği özel anlaşmalardan birinin Microsoft-OpenAI işbirliği olduğunu belirtiliyor.

Haberin Devamı

Microsoft'un OpenAI'ye bugüne kadarki toplam yatırımının 13 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor. OpenAI’ye yapılan yatırım ve ortaklık göz önüne alındığında Microsoft, yapay zeka sektöründe lider şirketlerden biri haline geldi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Microsoft#Openaı#AB

BAKMADAN GEÇME!