Microsoft'tan İspanya'ya 2,2 milyar euroluk yatırım

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Microsoft, İspanya'nın kuzeydoğusundaki büyük bir veri merkezi projesine 2,2 milyar euro (2,4 milyar dolar) yatırım yapacak. Yetkililerinin yaptığı açıklamada, bölgede bulut depolama merkezinin kurulmasının hedeflendiğini söylendi.

AFP'nin haberine göre ABD'li yazılım devinin daha önce açıkladığı diğer planların ardından gelen duyuruyla, Microsoft'un İspanya'daki Aragon bölgesine yapmayı planladığı yatırımın yaklaşık 6,7 milyar euroya çıkarılacağı belirtildi.

Amazon da Mayıs ayında yaptığı benzer bir duyuruda, bulut bilişim bölümünün Aragon'daki veri merkezlerini genişletmek için 15,7 milyar avro yatırım yapacağını duyurmuştu. Amazon'un şu anda üç veri merkezi faaliyette bulunuyor.

Aragon bölgesi lideri Jorge Azcon, bu yatırımdan beklenen ekonomik faydaları vurgulayarak, "Bu, Aragon ekonomisi için harika bir haber" dedi. Azcon, diğer şirketleri de bölgeye çekmede "domino etkisi" yaratacağına inandığını söyledi.

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Microsoft, ekim ayında Avrupa'daki şirketlere ve kamu kuruluşlarına bulut hizmetleri sağlamak amacıyla Aragon'da bir veri merkezi kampüsü inşa etme niyetini duyurmuş ancak bunun ne kadarlık bir yatırım gerektireceğini açıklamamıştı.

Microsoft, IDC danışmanlık şirketinin sağladığı rakamlara atıfta bulunarak, 88 hektarlık kampüsü olan projenin 2026-2030 yılları arasında Aragon'da 2.100'den fazla teknoloji işinin yaratılmasına katkıda bulunabileceğini söyledi.

Azcon, "Veri merkezleri şüphesiz ki topluluğumuzda yatırım, inovasyon ve daha geniş yelpazede dijital hizmetler yaratacak olan zincirin ilk halkası olarak temel bir rol oynayacak" dedi.