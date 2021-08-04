Microsoft ofislere dönüşü erteledi

Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 nedeniyle birçok şirket personellerinin evden çalışmasını sağlamıştı. ABD'li dev yazılım şirketi Microsoft ofise dönüşlere ilişkin erteleme kararı açıkladı.

Artan koronavirüs vakaları nedeniyle ofislere dönüşü erteleyen Microsoft, 4 Ekim'i işaret etti. 4 Ekim'den önce ofislere dönülmeyeceğini açıklayan Microsoft, dönüş olması halinde de sadece tam aşılı olanlara izin verileceğini duyurdu.

YÜZDE 95'İ TAM AŞILI

Microsoft çalışanları arasında yapılan araştırmaya göre yüzde 95'inin Covid-19'a karşı tam aşılı oldukları ortaya çıktı.

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