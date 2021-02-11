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Ekonomi
AA
Haber Giriş: 11.02.2021 - 16:16 | Son Güncelleme:

Microsoft dev şirkete talip oldu

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Microsoft dev şirkete talip oldu
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Microsoft'un sosyal medya platformu Pinterest'i satın almaya çalıştığı iddia edildi. 450 milyon aktif kullanıcılı Pinterest'e talip olan Microsoft'un 51 milyar dolar ödemeye hazır olduğu belirtildi.

Microsoft’un, görsel paylaşım ağırlıklı sosyal medya platformu Pinterest'i 51 milyar dolara satın alma girişiminde bulunduğu ileri sürüldü.

Financial Times Gazetesi'nin haberinde Microsoft’un önceki haftalarda 450 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan sosyal paylaşım platformu "Pinterest"i satın almak için müzakereler yürüttüğü iddia edildi.

Halihazırda müzakerelerin sonuçlanmadığı belirtilen haberde, satın alma işlemi için öngörülen tutarın 51 milyar dolar olduğuna işaret edildi.

Pinterest daha önce yaptığı bir açıklamada 2020’de kullanıcı sayısının 100 milyon arttığını belirtmişti. Pinterest’in bağımsız bir şirket olarak kalmak istediği basına yansımıştı.

Microsoft, sosyal medya platformlarından Linkedin’i 2016’da 26,2 milyar dolara satın almıştı.

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