‘Miçotakis vergisi 5 adayı kapsamaz’

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Kapıda vize uygulamasıyla bu yaz Yunan adalarına ciddi bir talep oluştu. Kuzey Ege Emniyet Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, uygulamanın yürürlüğe girdiği tarihten 31 Ağustos’a kadar Türkiye’den Yunan adalarına 254 bin 213’ü Türk olmak üzere toplam 372 bin 495 turist gitti. Türklerden 92 bin 18’i Midilli, 89 bin 456’sı Sakız ve 72 bin 739’u Sisam’ı ziyaret etti.

Hürriyet’e bilgi veren turizmciler, sezon boyunca Türklerin talebinin yüksek olduğunu ve Yunan tarafının çok ciddi gelir elde ettiğini belirtti. Turizmciler, yoğun talepten dolayı Kapıda Vize uygulamasının 2025’te de devam edeceğini öngörüyor.

‘5 ADAYI KAPSAMAZ’

Ancak, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Yunan limanlarına gelen tüm yolculardan vergi alınacağını belirtmiş; bu da iç pazardaki fiyatlaın geldiği seviyeden dolayı rotayı Yunan adalarına kıran Türkleri endişelendirmişti. Konuştuğumuz turizmciler, Miçotakis’in konuşmasında bahsettiği adaların, Türklerin çoğunlukla gittiği adaları kapsamayacağını; dolayısıyla endişe edecek bir durumun da olmadığı kanaatinde.

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TÜRSAB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Ceylan, Yunanistan’ın turistlere getirmesi beklenen vergilerin, Türkiye’ye kıyısı olan ilk 5 adayı kapsamayacağını düşündüklerini ifade etti. Ceylan, “Popüler turizm adalarından Santorini ve Mykonos’a ayrı bir verginin getirileceği belirtildi ancak diğer ada isimleri belirtilmedi. Avrupa’nın birçok noktasında ilave vergiler uygulanabiliyor. Biz, Türkiye’nin gittiği adalara bu vergilerin geleceğini düşünmüyoruz” diye konuştu.

Hatta Ceylan’a göre, oluşan talepten dolayı Kapıda Vize uygulaması gelecek sene de devam edebilir. Adaların en büyük gelir kaynağının Türkler olduğunu vurgulayan Ceylan, “Kapı vizesi yıl sonuna kadar devam edecek. Ekim ayı için de birçok acenta ve firma planlama yaptı. Her iki tarafın da memnun kaldığını düşünüyorum, bu sebeple 2025 yılında da bu uygulamanın devam etmesini olası görüyorum” ifadelerini kullandı.

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‘140 BİN YOLCU TAŞIDIK’

İDO Genel Müdürü Murat Orhan da kapıda vize uygulamasına beklentinin üzerinde bir talep olduğunu söylüyor. Orhan, “İzmir Seferihisar, Aydın Kuşadası ve Bodrum Turgutreis’ten düzenlendiğimiz seferlerle Leros, Patmos, Samos ve Kalimnos gibi adalara seferler düzenledik. İlk seferimiz nisanda başladı, bu yıl için en sık sefer yaptığımız Samos adasında dönem 29 Ekim itibarıyla sona erecek. Şu ana kadar 140 binin üzerinde yolcu taşıdık. Dönem sonu itibarıyla 150 bin yolcunun çok üzerinde bir rakama ulaşacağız” değerlendirmesini yaptı.

“Bayram dönemlerinde ve hafta sonu ile birleşen tatil günlerinde Yunan Adaları’na oldukça yoğun talep oldu” diyen Orhan şu bilgileri verdi: “Gemilerimizin doluluk oranları yüzde 95’e ulaştı. Yaz dönemi boyunca da ortalama doluluklar yüzde 60-65 oranında seyretti. Eylül-ekim döneminde de seferlere talep var. Bodrum bölgesindeki seferlerimiz eylülde sona eriyor. Fakat, Samos gibi popüler adalara seferlerimiz ekim sonuna kadar devam edecek.”

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SAMOS VE LEROS REVAÇTA

Talebin en çok Samos adasına olduğunu söyleyen İDO Genel Müdürü Murat Orhan, “Bu talep, Yunan otoriteleri tarafından da pozitif karşılandı. Biz ilk başlarda Vathy Limanı’na her gün sefer düzenlerken, gelen talebi karşılamak için haftanın üç günü de Karlovasi Limanı’na seferler düzenledik. Şu ana kadar Samos’a yaklaşık 115 bin yolcu taşıdık. Diğer çok talep alan hat ise ünlülerin uğrak yeri Leros oldu. Leros adası çok popüler bir ada olması ve daha önce Türkiye’den direk sefer düzenleyen bir deniz ulaşım şirketi olmaması nedeniyle, tüm sezon boyunca haftanın beş günü Bordum Turgutreis D-Marin’den yaptığımız direk seferler oldukça talep gördü ve yaklaşık 20 bin yolcu taşıdık” dedi.

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HANGİ ZORLUKLAR YAŞANDI

Peki, bu yıl tatilciler kapı vizesinde zorlandı mı? İDO Genel Müdürü Murat Orhan, yaşanılan zorlukları şöyle sıraladı:

Yunan otoritesinin gemi başına günlük kapıda vize limiti getirmesi bazı sıkıntılar yarattı. Tatilciler rezervasyonlarını ötelemek zorunda kaldı.

Tatilcilerin gerekli evrakları seyahat tarihinden en az 10 gün önce teslim etmeleri gerekiyor. Ancak Yunan otoritesi vize onayını sınır kapısında verdiği için bu durum yolcu tarafından Schengen’deki gibi önceden vize onayının bildirilmesiyle ilgili bir beklentiye soktu.

Yunan tarafı yeterli insan kaynağı olmadığından yoğun talebi tam yönetemedi.

MİÇOTAKİS NE DEMİŞTİ

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Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, ‘aşırı turizm’in olumsuz etkilerini gidermek amacıyla yeni tedbirler alacaklarını duyurmuştu. Geçen hafta Selanik Uluslararası Fuarı’nda konuşan Miçotakis, Yunan limanlarına gelen tüm yolcuların ek ücret ödeyeceğini söylemiş; bu ücretin popüler turizm adaları Santorini ve Mykonos’ta daha fazla olacağını ifade etmişti.

Konaklama vergilerinin artırılacağına da işaret eden Miçotakis ayrıca, ülkedeki konut krizini körükleyen kısa dönemli kiralamaların da yasaklanacağını bildirmişti.