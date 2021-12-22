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Michael Saylor kimdir, nereli, ne iş yapıyor?

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Michael Saylor kimdir, nereli, ne iş yapıyor

Michael Saylor, özellikle kripto para dünyası için yapmış olduğu son açıklamaların ardından dikkatleri üzerine çeken isim oldu. Son dönemlerde Bitcoin varlıkları konusunda sürekli olarak açıklamalarda bulunan Microstrategy firmasının da sahibi olan Michael Saylor, kariyerini yazılım ve iş geliştirme üzerine şekillendirdi. Peki, Michael Saylor kimdir, nereli, ne iş yapıyor? İşte, o isim hakkında detaylı bilgiler

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Saylor, 4 Şubat 1965'te Lincoln, Nebraska'da doğdu ve ilk yıllarını, babası Hava Kuvvetleri başçavuşu olduğu için dünyanın çeşitli yerlerindeki Hava Kuvvetleri üslerinde geçirdi. Michael Saylor 11 yaşındayken ailesi, Wright-Patterson Hava Kuvvetleri Üssü yakınlarındaki Fairborn, Ohio'ya yerleşti.

1983'te Saylor, Massachusetts Teknoloji Enstitüsü'ne (MIT) Hava Kuvvetleri YSEO bursuyla kaydoldu. Theta Delta Chi kardeşliğine katıldı ve bu sayede MicroStrategy'nin gelecekteki kurucu ortağı Sanju K. Bansal ile tanıştı. 1987 yılında MIT'den havacılık ve uzay bilimlerinde çift anadal yaparak mezun oldu; ve bilim, teknoloji ve toplum üzerine yoğunlaştı.

Tıbbi bir durum pilot olmasını engelledi, ve bunun yerine 1987'de The Federal Group, Inc. adlı bir danışmanlık firmasında bir yazılım entegrasyon şirketi için bilgisayar simülasyon modellemesine odaklandı. 1988'de Saylor, DuPont'ta dahili danışman oldu ve şirketin ana pazarlarındaki değişimi öngörmesine yardımcı olmak için bilgisayar modelleri geliştirdi. Simülasyonlar, 1990'da DuPont'un büyük pazarlarının çoğunda bir durgunluk olacağını öngördü. 

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