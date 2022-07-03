Miami’ye ‘Adana’yı sevdirdi

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Türkiye son dönemlerde turizmde tanıtım atağına kalktı. Yapılan çalışmalarda Türkiye’nin yeme-içme kültürü de ön plana çıkarılarak, dünyanın en prestijli restoran değerlendirme sistemi Michelin Rehberi’nin yeni destinasyonunun İstanbul olması sağlandı. İstanbul’daki restoranlarda Michelin heyecanı yaşanırken, dünyanın diğer ucundaki ABD’den iki sevindirici haber geldi. Geçtiğimiz günlerde Michelin, geçen yıl ABD Miami’de açılan Doğru Yol Partisi 19. Dönem Niğde Milletvekili Rıfat Yüzbaşıoğlu’nun oğlu Gökhan Yüzbaşıoğlu’nın açtığı El Turco’yu, Bib Gourmand ödülüne layık gördü ve Michelin restoran rehberine ekledi. Aynı listeye Miami’de geçen yıl açılan ve Erhan Köstepen’in işlettiği Doya Restoran da girdi.



BAKLAVA VE CAĞ KEBABI



Miami’de bir araya geldiğimiz, Ulaştırma eski Bakanı Mehmet Köstepen’in oğlu Erhan Köstepenle restoranı ve gelecek hedeflerini konuştuk. 2004’ten bu yana Miami’de yaşadığını ifade eden Köstepen, “Miami’de Mandolin Aegean Bistro’yu açıp daha sonra Soho House’a satmıştım. Mandolin’in ardından Doya’yı yaklaşık 1 yıl önce açtık. Eski restoranımızla birlikte yaklaşık 1 yılın sonunda Michelin listesine girmeyi başardık. Bunu da Türk yemekleriyle yaptığımız için bir hayli mutluyuz. Miami’de bir nevi Türk yemeklerini tanıtmış oluyoruz. Menümüzde köfte, piyaz, baklava, cağ kebabı, Adana kebabı, lahmacun, pide, mantı ve sucuk gibi onlarca çeşit bulunuyor. Ayrıca mezelerimiz de çok ilgi görüyor. Türk usulü yaptığımız yemeklerle ABD’de olmak bizim için çok keyifli” diye konuştu.

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Müşterilerinin daha çok hangi yemekleri tercih ettiğini sorduğumuz Köstepen, sorumuzu şöyle cevapladı: “Yaklaşık 1 yıl önce açılmış olmamıza rağmen bir hayli ilgi gördük. Müşterilerimizin yüzde 90-95’i Miami’de yerleşik olanlar. Türk yemekleri ile yerel insanlar tarafından tercih edildiğimiz için mutluyuz. Şu anda en çok tercih edilen ürünümüzün Adana kebabı olduğunu söyleyebilirim. Günde 400’den fazla satıyoruz. Cağ kebabımız da çok seviliyor. Ürünlerimizi kömür ateşinde yapıyoruz. Bu da bizi farklılaştırıyor. Yemeklerden kullandığımız ürünlerin büyük kısmını da Türkiye’den getirtiyoruz. Zeytin, fasulye, salçalar, bulgur, pirinç, pastırma, kadayıf hepsi Türkiye’den geliyor. Restoranda kullanılan mobilyalar dahi Türkiye’den alındı. Burada yaptığımız işle Türkiye’nin tanıtımına da büyük katkı verdiğimizi düşünüyoruz.”

HEDEF 5 YILDA 10 RESTORAN

Gelecekte Doya’yı farklı lokasyonlar açmayı hedeflediklerini ve bu yönde çalıştıklarını dile getiren Erhan Köstepen, “Miami’ye çok yakında olan Doral’da ikinci restoranımızı açacağız. Aynı konsept ve menü bu restoranımızda da olacak. Sonrasında ise Monaco’da restoran açmayı hedefliyoruz. Burası için de yer kiralama görüşmeleri devam ediyor. Miami’deki restoranın yatırım bedeli 5 milyon dolardı. Monaco’daki bunun iki katını bulacaktır. Monaco’nun ardından da Şanghay ve New Mexico’da olmak istiyoruz. Eğer istediklerimizi başarabilirsek 5 yıl içinde 10 lokasyonda olmayı amaçlıyoruz. Türkiye için ise henüz net bir karar veremedik. Benim dışımda iki ortağım daha var. Onlar da Hollandalı ve işlerinde çok başarılılar. Eğer bir gün karar verirsek Türkiye’de ilk açacağımı yer İstanbul olur” dedi.

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VERSTAPPEN DE ADANA TERCİH ETTİ

Miami’deki restoranlarının geceleri de eğlence odaklı çalıştığını kaydeden Erhan Köstepen, “Formula 1’de Miami Grand Prix’sini kazanan Red Bull’un Hollandalı pilotu Max Verstappen de restoranımıza gelenler arasında. Yarış öncesi ve sonrasında restoranımıza geldi ve güzel vakit geçirdi. O da Adana kebabı sevenler arasındaydı” dedi.