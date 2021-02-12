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Ekonomi
Haber Giriş: 12.02.2021 - 15:36 | Son Güncelleme:

Miami Belediyesi Bitcoin ile maaş ödeme için girişimlere başladı

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Miami Belediyesi Bitcoin ile maaş ödeme için girişimlere başladı
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Kripto para piyasasının temelini oluşturan Bitcoin'in kullanım alanı genişlemeye devam ediyor. Kripto para borsalarında 48 bin dolar seviyesine kadar dayanan Bitcoin, reel hayatta da kullanıma başlandı. Miami Belediyesi'nin 11 Şubat Perşembe günü yapmış olduğu toplantıda işçilerin maaşlarının Bitcoin olarak ödenmesi oylandı. Oylama sonucunda Bitcoin ile ödemeye onay çıktı.

Belediye, çalışanların maaşı dışında vatandaşların vergi ödemesi gibi işlemlerini de Bitcoinle yapmalarının önünü açtı. 

Miami Belediye Başkanı Francis Suarez oylamanın olumlu sonuçlanmasının ardından açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verdi;

“Şehrimizde Bitcoin’i para birimi olarak kabul ettik ve ileride BTC’ye yatırım yapma imkanımız olabilecek. Miami belediye komisyonundaki herkese çok teşekkür ediyorum. Artık şehrimiz geleceğe kucak açıyor.”

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