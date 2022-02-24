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Mezatta ucuz balık rekabeti

#Balık Fiyatları#Mezat#Ekonomianasayfa
Mezatta ucuz balık rekabeti

Antalya’da, günlük 80-100 ton balığın gönderildiği balık halinde her sabah düzenlenen mezatta, balıkçılar ile vatandaşlar en iyi teklifi vermeye çalışıyor. Haldeki balık fiyatları, perakendeye göre yarı yarıya ucuz.

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Günde en az 50 çeşit balığın ve deniz canlısının geldiği Antalya Balıkçı Barınağı’nda, her gün saat 05.00’te mezat yapılıyor. Tonlarca balığın kasalarla satıldığı mezata, balıkçıların yanı sıra, taze ve kaliteli balık almak isteyen vatandaşlar da büyük ilgi gösteriyor. Ucuz balık almak isteyen balıkçı ve vatandaşlar mezatta kıyasıya pazarlığa ortak oluyor.

TÜRÜNE GÖRE KASALANIYOR

Günde 15-16 saat balık avlayan balıkçılar, teknelerine doldurdukları balıkları gece saatlerinde hale getirerek tür, cins, boyut olarak ayırma işlemini gerçekleştiriyor. Kasalara yerleştirilen balıklar mezata hazır hale getirilirken, hem balıkçılar hem de vatandaşlar taze balık almanın hesabını yapıyor.

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KASA USULÜ SATIŞ

Antalya Balıkçı Barınağı’nda yapılan mezatta balıklar en az 10’ar kiloluk kasalara konulurken, uygun fiyata alıcısını bekliyor. Mezatta vitrine çıkartılan balığın türü söylendikten sonra art arda fiyatlandırılıyor. Alıcılar kendi aralarında kıyasıya mücadele ederek en iyi teklifi vermeye çalışıyor. En yüksek teklifi veren alıcı ise balığın sahibi oluyor.

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Mezatta ucuz balık rekabeti

'BOL MİKTARDA İSTAVRİT MEVCUT'

Balık mezatına vatandaşların rahatlıkla katılabildiğini söyleyen Antalya Balık Komisyoncuları ve İş insanları Dernek Başkanı İlhami Demir, "Şu anda istavrit dönemindeyiz. Bol miktarda istavritimiz bulunuyor. Bunun yanı sıra kopez, kolyoz, ara ara da hamsi geliyor. Burada bütün çeşit balıklarımız mevcut. Sabah saat 05.00’te balık mezatımız başlıyor. İsteyen herkes buraya gelip balık alabilir" diye konuştu.

'ANTALYA VE İLÇELERİNE 80-100 TON BALIK GÖNDERİYORUZ'

Balıkçı barınağında Antalya ve ilçelerine günde 80-100 ton kadar balık yolladıklarını dile getiren Demir, "En çok çupra, levrek, hamsi, istavrit, barbun, mercan, mezgit gibi balıkları yolluyoruz" dedi.

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'5 KİLO BALIK FİYATINA 15 KİLO ALABİLİRLER'

Haldeki ile dışarıdaki balık fiyatının yüzde 50 fark ettiğine dikkati çeken İlhami Demir, "Burada bir kasa balık 200 TL ve kilosu 20 TL’ye denk gelirken, dışarıda bu balığın kilosu 35-40 TL’ye satılıyor. Dışarıda kilogram, burada kasa usulü satış yapıldığından halimizde balık fiyatları daha avantajlı. Vatandaşımız dışarda 3-5 kilo balık fiyatına, burada 15 kiloluk bir kasa balığı rahatlıkla alabilir. Tercihi kendilerine bırakıyoruz" diye konuştu. Demir, istavrit kasalarının 15 kilo geldiğini ve 200, 250, 300 TL, çupra ile levrek kasasının ise 10’ar kilo olduğunu ve 500 TL’den satışa sunduklarını dile getirdi.

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Mezatta ucuz balık rekabeti

'İHALEYE BİZ DE KATILIYORUZ'

15 kilo balığı 230 TL’ye alan Ümit Apari, aynı ürünü pazarda ya da başka bir yerden alması durumunda 350-400 TL ödeyeceğini söyledi. Apari, "Balık burada ucuz. Hemde buranın havası ve atmosferi bir başka. İhaleye biz de katılıyoruz. İhaleden balık aldığımda daha zevkli. Fiyatlar burada çok uygun" dedi.

'12 KİLO BALIĞA 100 TL'

12 kilo balığa 100 TL ödeyen Mustafa Esemen ise "Ben izmarit aldım ama kasamda karışık balıklar var. 12 kilo balığa 100 TL verdim. Bu kadar çok balık aldım ama eve gidince komşularıma da dağıtacağım. Bu balıkları tezgahtan alsam kilosuna 30 TL verirdim, bu da 360 TL’ye denk gelirdi" diye konuştu.

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#Balık Fiyatları#Mezat#Ekonomianasayfa

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