‘Meyve ve Sebze Yılı’na destek

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FAO’nun ‘Uluslararası Meyve ve Sebze Yılı’ kampanyasını mağazaları ve sosyal medya hesapları gibi farklı kanallar üzerinden tüketicilerle buluşturan Migros, ‘Tam Zamanında’ projesi ile kampanyaya katkı sağlıyor. Migros, ‘Tam Zamanı’ çatısı altında meyve sebzelerin mevsiminde tüketilmesinin önemine dikkat çekerken, her ay mevcut dönemde tüketime uygun ürünler için farkındalık çalışmaları yürütüyor. Meyve ve sebzelerin korunma koşulları ve gıda ömrünü uzatmak için ipuçları ile birlikte birbirinden lezzetli yemek tarifi önerilerini tüketicilerle paylaşıyor. Migros ayrıca, Tarım ve Orman Bakanlığı ve FAO tarafından ortak yürütülen ‘Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası’nın destekçileri arasında bulunuyor.