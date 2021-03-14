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HaberlerEkonomi HaberleriMeyve suyu konsantresi, salça-domates suyu üretim tesisi kurulumu işi ihale edilecektir
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Ekonomi
Haber Giriş: 14.03.2021 - 17:59 | Son Güncelleme:

Meyve suyu konsantresi, salça-domates suyu üretim tesisi kurulumu işi ihale edilecektir

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Meyve suyu konsantresi, salça-domates suyu üretim tesisi kurulumu işi ihale edilecektir

S.S. Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Meyve Suyu Konsantresi-Salça- Domates Suyu Üretim Tesisi kurulumu için ihaleye çıkıyor.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre işin kapsamı şartname konu başlıklarında belirtilen 200/Ton/ Gün Hammadde İşlemeli Meyve Suyu Konsantresi-Salça- Domates Suyu Üretim Tesisi’ne ilişkin genel teknik özellikleri, temin koşullarını, kurulum, montaj ve devreye alınmasını, işletme ve kurulum sonrası sağlanacak teknik destek hizmetlerini ve diğer ilgili koşulları içermektedir.

İlanla ilgili detaylar için TIKLAYINIZ

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