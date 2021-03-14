Meyve suyu konsantresi, salça-domates suyu üretim tesisi kurulumu işi ihale edilecektir

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre işin kapsamı şartname konu başlıklarında belirtilen 200/Ton/ Gün Hammadde İşlemeli Meyve Suyu Konsantresi-Salça- Domates Suyu Üretim Tesisi’ne ilişkin genel teknik özellikleri, temin koşullarını, kurulum, montaj ve devreye alınmasını, işletme ve kurulum sonrası sağlanacak teknik destek hizmetlerini ve diğer ilgili koşulları içermektedir.



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