Meyve-sebzeye virüs kalkanı

Koronavirüs günlerinde yapılan alışverişten tüketilen gıdalara kadar her şey büyük önem taşıyor. Tüketiciler gıda ürünlerini satın alırken büyük özen gösteriyor hatta marketten eve gelen ürünlerin paketleri yıkanıyor. Gıda güvenliğinin çok önemli bir boyuta ulaştığı bugünlerde ise üniversiteler ve teknoparklar halk sağlığı için yeni çalışmalarda bulunuyor. Bunlardan biri de Yıldız Teknopark bünyesinde faaliyet gösteren Hyggefoods. Koronavirüs günlerinde yaş sebze ve meyvelerin güvenliğini arttırmak için yenilenebilir antiviral geliştiren Hyggefoods CEO’su Emine Yılmaz, “Küresel bir boyuta ulaşan koronavirüs salgınının kontrolsüz bir şekilde yayılmaması için antiviral yenilebilir gıda kaplama malzemesi büyük bir önem taşıyor. Tüketicilerin pazaryeri ve marketlerde doğrudan temas ettiği meyve ve sebzeler bu anlamda kritik öneme sahip” dedi.

STRATEJİK ÖNEMİ VAR

Geliştirilen antiviral yenilenebilir kaplama malzeme ile kaplanan sebze ve meyvelerin virüse karşı dayanıklı bir hale geldiğini belirten Yılmaz, “Bu ürün tüketicilerin sağlığına zarar vermediği gibi aynı zamanda virüsle de savaşıyor. Tüketiciler bu ürün ile kaplanan meyve ve sebzeler üzerinde küçük etiketler görecekler. Özellikle soymadan yenilen ve kısa ömürlü çilek, kiraz, üzüm gibi meyveler için tüketici dostu bir ürün olacak” diye konuştu.

Yılmaz, “Bu ürün ile çiftçiler yaş sebze ve meyve işleme tesislerinde, durulama suyuna ekleyecekleri BiCoBloc ile pratik bir şekilde tonlarca ürüne antiviral özellik kazandırabilecek. Yaş sebze ve meyve üretiminde dünyanın sayılı ülkelerinden olan Türkiye’nin salgın döneminde uygulayacağı fark yaratıcı bu uygulama ile bu süreci en haz hasarla kapatacağına inanıyoruz” ifadelerini kullandı.