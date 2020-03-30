Meyve-sebzede kamyonet çözümü

Bu nedenle pazarda satış yapamayan bazı esnaf çareyi 20-30 yıl önce olduğu gibi kamyonetin arkasında ürünlerini doldurup sokak sokak satmakta buldu. Pazarcılık yapan Tarkan Dublacı, pazara gitmek yerine, kamyonetinin kasasına doldurduğu domatesleri Bayrampaşa'da sokak sokak gezerek satıyor. Domates satan Dublacı, "Koronavirüsten dolayı işler biraz kötü. Pazarlar kurulduğu zaman kalabalık olmuyor. Toplanmıyorlar, millet evde kalıyor. Marketlerden de alışveriş yapamadıkları için biz de böyle bir karar aldık, arabaya malımızı atıp satıyoruz. Satış oluyor, koronavirüsten dolayı milletimiz çıkıyor, alışveriş yapıyor" dedi.