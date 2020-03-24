‘Meydanı aracıya, komisyoncuya bırakmayacağız’

Sağlık Yatırımcıları Derneği Başkanı Dr. İhsan Şahin, “Komisyoncu, aracı ve fırsatçı kişilere meydanı bırakmayacağız” dedi. 800’e yakın sanayiciyle fabrikaları kapatmadan üretime devam etmek istediklerini ifade eden Şahin, şunları söyledi: “Bu mücadelede İçişleri Bakanımızın ve Sağlık Bakanımızın sonuna kadar yanında olacağız. Ülkemizde medikal sarf ve ürünlerde yaşanabilecek hiçbir karaborsa, spekülasyon ve darboğaza müsade etmeyeceğiz. Tüm tedarikçilerimizi tüketicilerimiz ile buluşturmak sureti ile kötü niyetli, komisyoncu aracı ve fırsatçı kişilere meydanı bırakmayacağız. Bu kapsamda medikal sarf tedarikinde zorluk yaşayanlar lütfen bize ulaşsınlar.”

Firma sahiplerinin ‘fabrikalar kapanacak mı’ diye sorduğunu belirten Şahin, “Bütün olumsuz şartlara rağmen medikal üretimde tam kapasite çalışmaya devam edilmesi gerektiğini ifade ettik” şeklinde konuştu.