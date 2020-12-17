‘Mevzuat değişikliğiyle GYO’ların önü açıldı’

Sermaye piyasası Piyasası Kurulu, uzun süredir beklenen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’na İlişkin Esaslar Tebliği’nde değişiklikler yaptı. GYODER’in 21 yıl önce GYO’ları temsil etmek amacıyla kurulduğunu daha sonra gayrimenkul sektörünün temsilcisi haline geldiğini belirten GYODER Başkanı Mehmet Kalyoncu, değişikliğin gerçekleşmesi için GYODER çatısı altında yaklaşık bir yıl süren kapsamlı bir çalışma yapıldığını, düzenlemelerle de GYO’ların önünün açıldığını söyledi.

Gayrimenkul sektöründe finansmana ulaşma noktasında çeşitliliğin çok önemli olduğunu vurgulayan Kalyoncu, şunları söyledi: “GYO aslında bir gayrimenkul yatırımına birden fazla kişiyi ortak ederek finansman sağlama yöntemidir. Bu açıdan GYO hisselerinin değerli bir şekilde işlem görmesi, aynı zamanda yatırımcıların da memnun olması bizim için önemli. Tabi ki GYO olmanın getirdiği kurumsal yönetim ilkelerine uygun davranmak, sektörümüzün daha kurumsal, daha şeffaf, hesap verebilir ve iyi yönetişim prensiplerine uygun bir yapıya sahip olmasına katkıda bulunuyor. GYO’ların doğru bir şekilde ticaretin içinde bulunması sektörümüzün kurumsallaşmasını olumlu etkileyecektir.”

HANGİ DÜZENLEMELER YAPILDI?

‘GYO’lara İlişkin Esaslar Tebliği’nde yeniden düzenlenen başlıca hususlar şöyle; GYO’lar diğer halka açık şirketlerde uygulanan hükümlere bağlı hale getirildi, yatırım faaliyetleri ve yatırım faaliyetlerine ilişkin sınırlamalar değişti, yapamayacakları işler başlıklı maddede GYO’lara, fon kullandırma imkanı getirildi, portföy sınırlamaları başlıklı maddede yatırım enstrümanları konusu düzenlendi, ipotek, rehin ve sınırlı ayni hak tesisi ile ilgili sınırlamalar kaldırıldı, inşaat hizmetleri konusunda önemli kolaylık sağlandı, ekspertiz değerindeki her değişimde KAP’a açıklama yapma zorunluluğu kalktı, bilgi verme ve kamuyu aydınlatma maddesi sadeleşti.