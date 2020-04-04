Mevsimlik tarım işçilerine özel önlem talebi

Türkiye’de mart ve nisan ayları özellikle sebze tohumu ve fidesi ile pamuk, ayçiçeği, mısır gibi ürünler için ekim, dikim, gübreleme ve ilaçlama zamanı. Çiftçinin tarlasına gitmesi gereken bir dönemde ekim ve hasat işlerinin sekteye uğramaması adına mevsimlik tarım işçilerinin de büyük önem taşıdığını ifade eden Ziraat Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, “İç Anadolu’da özellikle yabancı işçiler çalışıyor. Bu aylarda gelir, kasım ayına kadar çalışırlar. Şehirlerarası seyahat yasağı var ancak mevsimlik tarım işçileri için farklı uygulamalar yapılabilir. Tarlalarda çapa işçiliği yakın mesafede yapılır. Burada da sosyal mesafe kuralına dikkat edilmeli. Gelen işçilere koronavirüs testi yapılması da rahatlatıcı olacaktır” diye konuştu.

ÖNLEM ALMAK GEREKEBİLİR

Türkiye Ziraatçiler Derneği Adana Şube Başkanı Kadir Özlem de şunları söyledi: “Şu anda Adana’da yağış var bu yüzden ekim yapılamıyor. Mısır ekimi kısmen yapıldı. Soya ve pamuk ekimleri başlayacak. Şu anda çok büyük bir işçi ihtiyacımız yok ama hasat döneminde birçok ürün için işçi ihtiyacı oluyor. Koronavirüsün etkisi azalmazsa sorun yaşanmaması adına işçiler için önlem almak gerekir.”